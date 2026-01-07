Noam Chomsky (98 años), filósofo, sobre la felicidad: "Dejé de pensar en mi muerte con 12 años, dejó de molestarme"

Las claves nuevo Generado con IA Noam Chomsky, a sus 98 años, reflexiona sobre la felicidad y la libertad como elementos fundamentales para una vida plena. El filósofo sostiene que el significado de la vida es una cuestión personal, construida a través de las propias acciones y elecciones. Chomsky afirma que dejó de preocuparse por su propia mortalidad a los 12 años y ahora aborda estos temas con sentido práctico y humor. Considera que vivir con libertad y esperanza son conceptos clave para acercarse a la felicidad y contribuir a un mundo mejor.

A Noam Chomsky le faltan sólo dos años para convertirse en centenario. Este lingüista de Estados Unidos es uno de los grandes sabios de nuestro tiempo y mucha gente se ha acercado a él en las últimas décadas para conocer su opinión sobre múltiples aspectos.

Generalmente, Chomsky habla de lenguaje, de política y cuestiones filosóficas. Pero de sus entrevistas también se pueden extraer píldoras sobre lo que este pensador considera que es vivir una buena vida. Y este sabio suele hablar con frecuencia sobre la libertad.

"Desde un punto de vista estrictamente fenomenológico, la libertad de la voluntad es casi tan obvia para nosotros como cualquier otra cosa", explica este pensador. Ser libres, por lo tanto, nos acerca a la felicidad, porque su búsqueda es inherente para nosotros.

"Si asumes que existe un instinto de libertad, hay oportunidades para cambiar las cosas, hay una posibilidad para que contribuyas a hacer un mundo mejor. Esa es tu elección", dice Chomsky. La libertad, por lo tanto, también está ligada al concepto de la esperanza.

Vivir con libertad y esperanza son dos conceptos muy ligados a la felicidad, pero Chomsky no sólo ha hablado de ellos. También ha respondido en algunas entrevistas sobre lo que él mismo considera que es el significado de la vida, aquello que vertebra la existencia.

Al ser preguntado sobre cuál es la razón de la existencia del ser humano, Chomsky responde que "es algo que contestamos con nuestra propia actividad". Es decir, que para este pensador nuestra identidad y nuestro significado se construye con nuestras acciones.

"No hay una respuesta general, nosotros determinamos cuál es el significado", argumenta este experto. "El significado de tu vida es algo que tú mismo creas". Con las acciones diarias, las relaciones que tenemos y el papel que tomamos en ellas lo vamos creando.

Pensamiento práctico

El significado de nuestra vida puede ser la exploración de nuestros talentos, la ayuda a los demás o, con suerte, nuestra propia profesión puede estar alineada con él. Estos elementos que componen nuestra vida llegan a definirla y, por eso, merece la pena meditar sobre ellos.

En cualquier caso, Chomsky no es muy amigo de las preguntas más metafísicas, aquellas que a lo largo de la Historia no han podido llegar a ser completamente resueltas. Y esto lo ha demostrado en algunas entrevistas donde se ha mostrado despreocupado por ellas.

Cuando visitó el podcast de Lex Fridman, Chomsky fue preguntado por si suele pensar en su propia mortalidad. La pregunta, que pretendía ser grave, fue contestada de una manera que hizo reír al entrevistador: "Solía pensar en mi mortalidad cuando tenía doce años".

Con esta declaración, el pensador adelantó que ahora mismo es una cuestión que no le preocupa nada. "No me importaba demasiado mi mortalidad, pero estaba preocupado por si al desaparecer mi consciencia también iba a desaparecer el universo entero", explicó.

Chomsky confiesa que esta era una idea que le daba mucho miedo cuando era pequeño. Y, ¿ahora qué piensa? El lingüista ha desarrollado un pensamiento más práctico: "Nadie ha encontrado una respuesta a esa pregunta, pero con el tiempo dejó de molestarme".

Ahora recuerda su miedo existencial de la época infantil con sentido del humor. En esa misma entrevista bromea sobre que ese temor se parece mucho a un diálogo de la película Annie Hall, de Woody Allen, en la que un niño va al psiquiatra por una cuestión similar.

En la escena, un niño que lleva unas gafas muy parecidas a las del propio director de la película le dice al psiquiatra que el motivo por el que está deprimido es que "el universo se expande. El universo es todo y si se expande algún día estallará y será el final de todo".

La madre, desesperada porque el niño nihilista ha dejado de hacer sus deberes, le espeta rápidamente que eso no es asunto suyo. "No lo hará hasta dentro de billones de años, por eso hay que disfrutar mientras estamos aquí", responde el psiquiatra de la película que recuerda Noam Chomsky.