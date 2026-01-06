Loles León, 75 años, sobre la longevidad: "Quiero vivir 150 años. Tomo vitaminas y tengo más energía ahora que con 30"

Las claves nuevo Generado con IA Loles León, a sus 75 años, afirma tener más energía que cuando tenía 30 y asegura que su secreto es tener ganas de vivir y hacer lo que desea. La actriz destaca la importancia del sentido del humor y el espíritu juvenil para el bienestar y la longevidad, además de cuidarse con vitaminas e interés por la investigación científica. Vivir sola le aporta paz y rejuvenecimiento, y considera que cumplir años es un regalo y una oportunidad para seguir avanzando. Gran aficionada a la cocina, Loles León defiende la comida casera y sabrosa, considerándola más saludable que el consumo de ultraprocesados.

La icónica actriz Loles León cumplió el pasado verano 75 años haciendo gala de su genial actitud ante la vida y un buen estado físico. Precisamente, León ha confesado que la clave para cumplir años en perfecta forma está en tener ganas de vivir y hacer lo que quieres.

Para tener estas ganas de vivir, la actriz confiesa que ha tenido que aprender que "la vida duele", pero que merece la pena ser vivida. Una de las grandes herramientas para vivir es, según explica, el sentido del humor. Así lo explicaba en una entrevista para RTVE.

En ella, la periodista María Casado le preguntaba qué pensaba que había cambiado en ella ahora con respecto a cuando tenía 30 años. "Ahora tengo más energía", respondió Loles León. "Me cuido, pero no te creas que tanto. Yo quiero vivir 150 años".

"Sin pelo, sin dientes, pero si el gris [su cerebro] se porta, yo tiro para adelante. Me gusta tanto la vida: amar, hacer lo que yo hago, ayudar y hablar con los más jóvenes. Ahora es cuando más ilusión y más ganas de hacer cosas tengo", aseguró la actriz española.

En otras entrevistas para RTVE radio, Loles León se ha confesado amante del mundo de la investigación científica, afirma ser buena amiga del cardiólogo e investigador de la longevidad Manuel de la Peña, con quien ha grabado vídeos para redes sociales.

"Ahora estoy por la investigación de las células madre. Ya he ido, me he infiltrado células madre en la rodilla, los manguitos de los hombros, caderita…", explicó León, dando buena cuenta de su interés por la mejora de su propia salud. "Todo eso es bienestar".

Loles León, además, ha confesado vivir sola, pero no sentirse sola. Esta diferencia es importante porque el sentimiento de soledad puede ser fatal para la salud, sobre todo la mental. Pero León asegura sentir paz al vivir sola y está muy acompañada fuera de casa.

Cocina contundente

"Vivir sola me ha rejuvenecido", contó. "Tengo mis relaciones, claro, pero convivir, no. Me resulta mucho esfuerzo. He decidido cuidarme, satisfacerme yo y hacer lo que quiera, entrar y salir sabiendo que no me espera nadie en casa… Eso me da mucha calma".

Lo que está claro es que la actriz de 75 años no para y también ha dejado saber que de vez en cuando acude al fisioterapeuta y que también consume algunas vitaminas. Pero vuelve otra vez al hecho de que considera que es tener un "espíritu juvenil" lo que le hace vivir mejor.

"Estoy segura de que me quedan muchas cosas por ver y eso es lo que me gusta de la vida", explicó. Por esta razón, Loles León señala que cumplir años no es ningún drama, sino todo un regalo de la vida. De hecho, la actriz habla de su edad sin tapujos en internet.

"No decaigáis, la vida es bonita y te da oportunidades de seguir avanzando", dijo en la publicación de Instagram en la que anunció el año pasado que cumplía 74 años con una copa de cava. En cualquier caso, León cuenta con una gran herramienta para vivir más.

Tal y como demostró en la primera temporada de Masterchef Celebrity, León es una gran cocinera y llegó incluso a ser finalista. Pero antes era conocida por su canal de YouTube Cocinando con Loles, en el que exhibía sus dotes para la cocina casera y contundente.

Loles León ha afirmado que tiene una preferencia por el sabor en las comidas, más allá de que sea completamente saludable. En cualquier caso, la cocina nos pone en contacto con mejores ingredientes y más sanos que el abuso de los ultraprocesados.