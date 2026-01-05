Confirmado por la AEMPS: retiran del mercado un famoso fármaco para la hipertensión y piden no consumirlo

Las claves nuevo Generado con IA La AEMPS ha ordenado la retirada del medicamento Blokium-Diu, utilizado para tratar la hipertensión, por un defecto en su composición. Los lotes afectados presentan ausencia de clortalidona, uno de los dos componentes esenciales del fármaco, lo que puede reducir su eficacia. El defecto detectado es de clase 2, lo que implica que puede causar efectos adversos pero no supone un riesgo inmediato para la vida de los pacientes. Se recomienda a los pacientes devolver el medicamento a su farmacia para que sea sustituido por un nuevo envase de otro lote.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), que depende del Ministerio de Sanidad, emitió el pasado 29 de diciembre una alerta sanitaria para avisar de la retirada de un conocido fármaco para la hipertensión.

Se trata de Blokium-Diu 100 mg / 25 mg comprimidos, 28 comprimidos (NR: 56665, CN: 964841) y Blokium-Diu 100 mg / 25 mg comprimidos, 56 comprimidos (NR: 56665, CN: 989996).

En concreto, según la comunicación emitida por la Aemps, los lotes afectados son el 3CP, con fecha de caducidad 30/04/2027; y en el segundo, el lote 3CP, fecha de caducidad 30704/2027.

El Blokium-Diu es un fármaco fabricado y comercializado en España por Almirall. Asimismo, se trata de un medicamento que contiene una asociación de dos componentes capaces de disminuir la presión arterial elevada.

Uno de los componentes (atenolol) pertenece al grupo de medicamentos llamados beta-bloqueantes adrenérgicos cardioselectivos, y actúa preferentemente sobre el corazón. El otro componente es la clortalidona, un diurético que favorece la eliminación de los desechos a través de la orina.

Los médicos suelen recetar estos fármacos a personas hipertensas si su presión arterial no es controlada de forma adecuada con el atenolol o la clortalidona por separado.

Según detalla la Aemps, el defecto detectado que ha motivado la retirada es la “falta de presencia de clortalidona en los comprimidos”. Se trata de un defecto clasificado como de clase 2.

Es decir, se trata de un fallo que puede producir enfermedad o un efecto adverso pero no pone en riesgo inmediato la vida de los pacientes. Estos problemas, que son habituales, ocurren cuando hay presencia de partículas en un inyectable, por ejemplo, la dosis es incorrecta, como en este caso, o hay impurezas en el fármaco.

La Aemps clasifica de tres formas distintas los defectos de los medicamentos. El más grave es el de clase 1, que se considera potencialmente mortal o puede causar un problema grave de salud.

En el otro extremo se sitúan los defectos de clase 3. Estos tampoco suponen un riesgo grave ni directo para la salud de los pacientes pero sí conllevan un incumplimiento de las especificaciones de calidad de los fármacos.

Como suele ser habitual, la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios ha retirado del mercado “todas las unidades distribuidas de los lotes afectados” y ha solicitado la devolución al laboratorio por los cauces habituales.

“Los pacientes deben devolver las unidades a su oficina de farmacia para sustitución por un nuevo envase de otro lote”, finaliza la Aemps.