La Policía Nacional registra el CNIO tras la denuncia que apunta a un desvío millonario de fondos contra el cáncer

Las claves nuevo Generado con IA La Policía Nacional ha registrado el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y requisado equipos informáticos y documentación. La operación responde a una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por un presunto desvío de hasta 25 millones de euros destinados a la lucha contra el cáncer. La denuncia que ha motivado el registro fue presentada por el exdirector de Operaciones del CNIO y respaldada por la responsable de Cumplimiento Normativo. Entre los investigados está el exgerente Juan Arroyo, quien dirigió la institución durante 23 años y es señalado como parte de una supuesta red que manipulaba contratos públicos.

La Policía Nacional ha llevado a cabo este lunes una actuación en las instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), donde ha estado "toda la mañana" requisando equipos informáticos y revisando diversa documentación.

Los agentes accedieron a primera hora de la mañana a la sede central del organismo, adscrito al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Durante el registro se incautaron de varios ordenadores y examinaron otros archivos y papeles relacionados con la actividad del centro, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Esta actuación policial se enmarca en la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia presentada por quien fuera director de Operaciones del CNIO hasta el pasado mes de septiembre. El denunciante, respaldado también por la responsable de Cumplimiento Normativo, sostiene que una presunta red integrada por antiguos altos cargos —con el foco puesto en el gerente que dirigió la institución durante 23 años, Juan Arroyo— habría desviado hasta 25 millones de euros en un periodo de 18 años mediante la manipulación de contratos públicos.

