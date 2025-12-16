Enrique Rojas (76), psiquiatra: "Los 5 consejos para ser feliz: presente, positividad, voluntad, equilibrio y proyecto de vida"

Las claves nuevo Generado con IA El psiquiatra Enrique Rojas afirma que la felicidad en la actualidad es más difícil de alcanzar por la confusión sobre los fines de la vida pese a la abundancia de medios. Rojas sostiene que la felicidad absoluta no existe, sino que debemos aspirar a una felicidad razonable y aceptar que el sufrimiento forma parte de la vida. Propone cinco consejos para ser feliz: cerrar heridas del pasado, ver lo positivo, entrenar la voluntad, buscar el equilibrio entre razón y emoción, y tener un proyecto de vida coherente. Según Rojas, el proyecto de vida debe incluir amor, trabajo, cultura y amistad, siendo el amor y el trabajo los componentes más importantes para la felicidad.

La búsqueda de la felicidad parece habernos preocupado a los seres humanos desde que existimos. Existen ideas sobre qué es ser feliz en la filosofía y en la religión desde hace milenios, pero al final cada uno tiene que buscar su propio significado.

El psiquiatra Enrique Rojas explica que encontrar la felicidad en nuestra era puede parecer más difícil que antes, a pesar de todos los avances y comodidades de las que nos hemos rodeado. Según este experto, las personas de la actualidad estamos confundidas.

Rojas considera que esta era está marcada por la "multiplicación de los medios y la confusión de los fines". Vamos, que ahora mismo vivimos una época de abundancia de recursos, comparado con tiempos anteriores, pero no sabemos bien para qué los queremos.

"Es legión la cantidad de personas que están confundidas con sus fines", sostiene Rojas. Y, para arrojar un poco de luz sobre nuestra felicidad personal, Rojas se propone enunciar una definición de lo que él considera que es este objetivo de nuestra vida.

Aunque cita a grandes filósofos de la historia, la definición de la felicidad que más le gusta, la aportó Miguel de Cervantes: "La felicidad no está en la posada, sino en el camino", cita Rojas. "Es estar contento con uno mismo al comprobar que la vida personal va bien".

Eso sí, el psiquiatra matiza que "la felicidad absoluta no existe, esa sólo se da en el otro barrio. Tenemos que aspirar a una felicidad relativa, o, como más me gusta decir a mí, una felicidad razonable". Es decir, entender que algo de sufrimiento es inherente a la vida.

Para lograr ser felices, este experto aporta cinco consejos fundamentales. El primero de ellos consiste en "cerrar las heridas del pasado", permitirnos hacer las paces con todo aquello que consideramos que en el pasado no nos ha representado bien.

Madurar como persona

"Una persona madura es aquella que vive instalada en el presente, sabiendo disfrutar del momento, habiendo superado el pasado y viviendo empapada por el porvenir", describe este experto. "La dimensión más próspera del futuro es el porvenir".

Dice que para ser feliz hay que tener "buena salud y mala memoria". No dejarnos llevar por el recuerdo de las experiencias traumáticas, sino aprender a hacer las paces con ellas. "La persona que vive en el pasado es una persona amargada y resentida", asegura.

El segundo consejo que aporta Enrique Rojas es el de entrenar la capacidad de ver las cosas positivas de la vida. "El bombardeo de noticias negativas es espectacular", explica el experto. Habría que sobreponerse a ello y centrarse en la bondad que nos rodea.

Explica que muchos evitan estas malas noticias siguiendo más de cerca los deportes o la vida de los famosos. Es decir, fútbol o revistas del corazón, y no siempre es lo más recomendable. "La felicidad no depende de la realidad, sino de la interpretación de ella".

El tercer consejo es entrenar una voluntad fuerte. La voluntad para él es "la capacidad para retrasar la recompensa de una acción" y explica que es mejor esperar resultados lejanos que inmediatos. "Llega más lejos la persona con voluntad que la persona inteligente", dice.

En cuarto lugar, Rojas señala que la persona feliz suele ser quien ha encontrado un equilibrio entre el corazón y la cabeza. Con esto se refiere a que tanto las personas muy racionales o las muy sensibles tienden a sufrir con mayor frecuencia.

Por lo tanto, es importante cultivar ese punto medio. El último consejo de este experto también tiene que ver con el trabajo diario y es que sostiene que sin un proyecto de vida, el ser humano no es capaz de sentir felicidad.

El proyecto, eso sí, debe ser coherente y realista. Sostiene que debe constar de "amor, trabajo, cultura y amistad", siendo los dos primeros los más importantes.