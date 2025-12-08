Los dermatólogos lo confirman: dos kiwis al día aportan 250 mg de vitamina C, producen colágeno y regeneran la piel

Las claves nuevo Generado con IA Consumir dos kiwis al día aporta 250 mg de vitamina C, favoreciendo la producción de colágeno y la regeneración de la piel. Un estudio demostró que los niveles de vitamina C en la dieta se reflejan directamente en la concentración de esta vitamina en la piel. El consumo diario de kiwis aumentó el grosor de la piel y la regeneración celular, según análisis realizados tras ocho semanas. Otras frutas y verduras como cítricos, bayas, pimientos y brócoli también son buenas fuentes de vitamina C para mantener la salud de la piel.

El consumo de alimentos ricos en vitamina C -naranjas, pimientos y kiwis entre ellos- se asocia con mejoras en el sistema inmune. También a la protección frente a enfermedades respiratorias leves como el resfriado común. Aunque estos últimos casos aún resultan escasos de evidencia científica, el consumo de esta vitamina es básico en la salud humana.

Un estudio publicado en el Journal of Investigative Dermatology apunta ahora a que la producción de colágeno y la renovación de la piel se relacionan de forma directa con la cantidad de vitamina C que ingerimos. Si bien existe un rango adecuado de consumo, y más no siempre es mejor, la clave está en mantener unos niveles adecuados.

El estudio llevado a cabo por el equipo de Margreet Vissers del Mātai Hāora, el Centro de Biología y Medicina Redox del Departamento de Patología y Medicina Molecular de la Universidad de Otago, sostiene que los niveles de vitamina C presentes van en consonancia con los que circulan en sangre. Y, por tanto, el consumo de alimentos ricos en vitamina C incrementaría su concentración en ambas localizaciones.

Para llegar a tal conclusión, los autores realizaron un estudio con 24 adultos sanos de Christchurch, Nueva Zelanda, y de Alemania, a los cuales se les añadió a la dieta dos kiwis 'gold' ricos en vitamina C de forma diaria. "Nos sorprendió la estrecha correlación entre los niveles plasmáticos de vitamina C y los de la piel. Este hallazgo fue mucho más marcado que en cualquier otro órgano que hayamos investigado", comenta Vissers.

Se sabe que la vitamina C es un cofactor para la producción de colágeno, y se suele usar en multitud de fórmulas de cremas para la piel. Sin embargo, es soluble en agua y se suele absorber mal a través de la barrera cutánea externa. Este estudio sugeriría que la piel absorbe vitamina C a través del torrente sanguíneo, especialmente la capa más externa o epidermis.

Todos los participantes consumieron así el equivalente a 250 microgramos de vitamina C durante ocho semanas. Posteriormente se recolectaron muestras de piel antes y después de la intervención. Se hicieron análisis separados para observar las capas basales de la piel, la capa dérmica externa e incluso pruebas de función cutánea.

"El otro hallazgo realmente sustancial mostró un aumento significativo en los niveles de grosor de la piel de los participantes, lo que refleja la producción de colágeno y un aumento en la regeneración de sus células epidérmicas, en otras palabras, la renovación de la piel", explican los autores.

En este caso los investigadores explican que usaron kiwis SunGoldTM por sus comprobamos niveles de vitamina C, aunque también recuerdan que existen otras alternativas como frutas cítricas, bayas, pimientos y brócoli, entre otros ejemplos.

"Sugerimos que aumentar la ingesta de vitamina C en la dieta dará como resultado una absorción efectiva de vitamina C en todos los compartimentos de la piel. Lo importante es mantener niveles plasmáticos óptimos, lo cual sabemos que se puede lograr fácilmente en una persona sana con una ingesta de vitamina C de unos 250 mg al día", concluyen.