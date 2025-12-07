Faustino, Maestro Internacional de ajedrez con 10 años, el más joven de toda la historia: "Juego 6 horas todos los días"

Las claves nuevo Generado con IA Faustino Oro, argentino de 10 años, se ha convertido en el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia. Comenzó a jugar en 2020 y, tras solo cuatro años, ya compite y vence a adultos, incluyendo a su ídolo Magnus Carlsen. Dedica seis horas diarias al ajedrez, entrena con cinco entrenadores y estudia estrategias para seguir mejorando. Su objetivo actual es llegar a ser Gran Maestro y ha despertado una nueva pasión por el ajedrez en Argentina.

Para convertirse en el Maestro Internacional de ajedrez más joven de la historia, Faustino Oro tuvo que vencer a muchos adultos en este juego de estrategia. Este argentino tenía 10 años cuando se alzó con este título y ahora le llaman el Messi del ajedrez.

El niño comenzó a jugar en el ajedrez en el año 2020, en plena pandemia de la covid-19. Su padre, que es aficionado de este juego, le enseñó las normas y le hizo una cuenta para que jugase online. Al principio, el pequeño prodigio no mostró mucho interés.

Así lo cuenta en su página web la revista Rolling Stones. Oro, sin embargo, se introdujo en este mundo en poco tiempo y cuatro años después ya era una figura relevante del ajedrez internacional. Tanto es así, que ha salido en varios medios de comunicación.

También visitó recientemente España y fue invitado a La Revuelta, el programa de David Broncano en Televisión Española (TVE). En este episodio, Oro contó que en estos últimos años tuvo la oportunidad incluso de vencer a su ídolo, Magnus Carlsen.

Carlsen es, en palabras de Oro, "el mejor jugador de ajedrez de la Historia", es de Noruega y tiene 35 años. El niño, que ahora tiene 11 años, se ha enfrentado a él en dos ocasiones y afirma que han quedado en empate: una vez ganó él y la otra, Carlsen.

Este niño prodigio explica que cuando no está de viaje por sus competiciones de ajedrez, le gusta ir al colegio y afirma que saca muy buenas notas. Especialmente, en Matemáticas, pero se justifica diciendo que el ajedrez está "muy relacionado" con esta materia.

¿Qué es lo que más le gusta a Faustino Oro, al que llaman cariñosamente Fausti, del mundo del ajedrez? Con mucha humildad, este niño asegura que lo que más le interesa es "jugar y estudiar las estrategias y las tácticas" del ajedrez. Se centra en el disfrute.

Llegar a Gran Maestro

Cuando Broncano en su programa le pregunta si es la persona más joven que ha alcanzado su nivel de ajedrez, él contestó modesto: "Sí, en teoría, sí". Oro, además, contó que desde el 2022, dos años después de comenzar, sólo juega contra adultos.

Al preguntarle a Oro si quiere dedicarse toda la vida a ser jugador profesional de ajedrez durante toda la vida, el chico sostiene que quiere "ir paso a paso, mi objetivo ahora es llegar a ser gran maestro del ajedrez". Y, posiblemente, alcance el título en poco tiempo.

Finalmente, Broncano retó a una partida de ajedrez a Fausti en su programa. El presentador explica que lleva unos meses aficionado al ajedrez, pero no pudo hacer nada contra el maestro internacional más joven de la Historia. El argentino le ganó en pocas jugadas.

Oro explica que para alcanzar su nivel tiene que dedicar seis horas al ajedrez, a practicarlo y también a estudiar tácticas. De hecho, la revista Rolling Stone revela cómo es el entrenamiento del niño y es que cuenta con varios entrenadores que le ayudan.

"Tiene cinco entrenadores: cada uno le enseña una cosa distinta. Atacar, defender, abrir, cerrar, posicionarse. Son 18 horas semanales de entrenamiento y el resto de los días los completa viendo vídeos de partidas, estudiando estrategias y entrenando solo contra la máquina", explica el artículo.

"Los entrenadores manejan un ideal de juego: entre 80 y 100 partidas por año", sigue. Fausti ha reunido a su alrededor una buena legión de fans, sobre todo, en su país donde la revista Rolling Stones asegura que ha devuelto la pasión por este juego de estrategia.