Miles Wu, innovador de 14 años, sobre su proyecto premiado con 25.000 dólares: "Mi origami aguanta 10.000 veces su peso"

Sólo tiene 14 años, pero Miles Wu ha ganado un premio de 25.000 dólares gracias a una idea innovadora. Este pequeño genio es aficionado al origami, el arte japonés de doblar papel, y ha encontrado la manera de que este material soporte enormes pesos.

Una tecnología que Wu espera que pueda servir para mejorar la prevención de desastres. La técnica que el niño usa para este objetivo se conoce como Miura-ori, un tipo de pliegue muy útil para desplegar grandes estructuras y que se utiliza en ingeniería.

Ahora bien, este adolescente se anima a diseñar sus propios patrones de origami. "Llevo doblando origami como hobby durante más de seis años, casi todo animales e insectos. Aunque recientemente he diseñado también mi propio origami", explica este prodigio.

El premio que Wu ha obtenido es el Thermo Fisher Scientific Junior Innovators Challenge y se impuso frente al resto de sus competidores con un proyecto en el que determinó la relación entre resistencia y peso de este tipo de pliegues de papel.

Y esto lo hacía con el objetivo de determinar si se podía aplicar al diseño de las plataformas desplegables que se utilizan en situaciones de emergencia. Pero, ¿cómo lo hizo? Su proyecto consistió en poner diferentes pesos sobre sus creaciones de papel.

Creó estructuras con diferentes tipos de papel y fue modificando la altura, la anchura y los ángulos de los paralelogramos que formaban los pliegues de Miura-ori. De esta manera, fue anotando el grado de resistencia de cada una de estas variaciones de papel que hacía.

Además del origami, Wu confiesa estar interesado en los desastres naturales. En el último año se han producido algunos en Estados Unidos, el país en el que vive, como los incendios en California o el huracán Helene. Buscó la manera de juntar ambos intereses.

Estructuras de emergencia

En el proceso encontró que el origami es muy utilizado en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. También, incluso, en la medicina. ¿Por qué, entonces, no podía utilizarse para reducir los daños durante un desastre?

"Las plataformas desplegables que se utilizan en emergencias ahora tienen un problema y es que, por ejemplo, las carpas son a veces fuertes, a veces se pliegan en superficies muy pequeñas y a veces son fáciles de desplegar, pero rara vez son las tres al mismo tiempo".

Así lo explica Wu con una madurez sorprendente para su edad. "El Miura-ori podría llegar a solucionar ese problema. Descubrí que este tipo de pliegue es verdaderamente fuerte, ligero y se dobla perfectamente, quedando muy compacto", añade.

Este joven prodigio probó tres tipos de anchura y ángulos y dos alturas diferentes para los paralelogramos en los que se doblan los papeles. Todas esas dobleces las probó, a su vez, con tres tipos diferentes de papel. En total, hizo 108 pruebas con 54 variaciones.

"Después de doblarlos con la ayuda de una máquina cortadora para que fueran exactos, los coloqué para que se mantuvieran todas estas creaciones iguales a lo largo del experimento", explica Wu. Empezó colocando libros de su casa y acabó con pesas.

En ese momento descubrió que el papel podía llegar a ser muy resistente. A medida que fue continuando con su experimento determinó que los papeles más pesados doblados con paneles más pequeños y con ángulos menos agudos producen más resistencia.

Y cuando terminó descubrió que esto era sólo parcialmente correcto y se dio cuenta de que los folios para fotocopias tenían la mejor relación fuerza-peso al doblarse con miura-ori. Y, además, consiguió calcular una interesante relación sobre la resistencia del papel.

"La estadística final que elaboré sobre el miura-ori más fuerte que probé era que podía soportar 10.000 veces su propio peso. Calculé que esto es equivalente a un taxi de Nueva York que pudiera sostener 4.000 elefantes", explica el joven científico.