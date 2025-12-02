El director de una farmacia en España: "Llevo cinco años y gano 3.000 euros, pero podría cobrar más"

Un farmacéutico entrevistado en Infarma reconoce que podría ganar más dinero en su trabajo.

Las claves nuevo Generado con IA El director de una farmacia en España declara ganar entre 2.500 y 3.000 euros mensuales, desmintiendo el mito de salarios desorbitados en el sector. Los salarios en farmacias varían según el puesto: un farmacéutico adjunto cobra de media entre 1.800 y 2.000 euros, técnicos y auxiliares entre 1.600 y 1.800 euros, y los directores pueden llegar a 3.000 euros netos. En la industria farmacéutica y áreas comerciales, los sueldos pueden alcanzar los 60.000 euros brutos anuales, con variables que incrementan el salario base hasta en un 30%. El sector farmacéutico en España es estable y socialmente valorado, pero los salarios no suelen ser tan altos como se cree, especialmente en zonas rurales donde la facturación es menor.

Aunque cuando se habla de farmacia se tiende a identificar directamente al empleado o dueño de una farmacia típica de ciudad o barrio, la realidad es que este sector es más amplio y diverso de lo que se suele pensar. Además, su estructura salarial es tan amplia y heterogénea como la misma diversidad de empleados que podemos identificar en el sector: desde un empleado de farmacia hasta un representante farmacéutico.

En este aspecto, recientemente un director o jefe de farmacia habló de su salario y su experiencia en España, desmintiendo un mito habitual sobre los salarios del sector: los salarios son generosos, pero están lejos de ser desorbitados como muchos suelen creer, en comparación a otros países europeos.

En este caso, el profesional entrevistado en el congreso Infarma comentaba hace unos meses que está "entre los 2.500 y 3.000, pero me podría pagar más. Soy el que lleva una farmacia, el director, el jefe digamos [...] La cogí hace cinco años más o menos. He ido aprendiendo, he ido sabiendo comprar, he ido sabiendo tratar al personal, que es muy importante, formarlo".

Sin embargo, existen muchas más profesiones en este sector: industria farmacéutica, distribución, comerciales, empleados de operaciones y marketing, empleados del sector de los suplementos y complementos alimenticios, técnicos de maquinaria y diversos tipos de emprendedores.

En otro vídeo más amplio, donde entrevistan a toda esta variedad de profesionales, se puede observar cómo los sueldos de los mismos pueden ser muy diferentes.

Por ejemplo, según las entrevistas y basándonos en datos oficiales actuales, un farmacéutico adjunto puede cobrar de media 1.800-2.000 euros al mes, mientras que un empleado de farmacia, como técnicos y auxiliares, ronda los 1.600-1.800 euros netos al mes, y los directores o jefes de farmacia hasta los 3.000 euros netos mensuales (aunque este último caso dependerá de la rentabilidad de la farmacia).

Por otro lado, otras ocupaciones como los comerciales llegan a los 60.000 euros brutos anuales, junto a un margen variable que puede llegar a representar un extra de un 25-30% sobre su salario base.

Asimismo, los profesionales del marketing y la comunicación rondan los 25.000-40.000 euros brutos al año de inicio, llegando a los 50.000 anuales cuando poseen cierto nivel de experiencia. Finalmente, otros profesionales menos asociados al sector, como los técnicos de maquinaria, pueden llegar a los 1.500-2.500 euros netos mensuales según convenio.

Como se desprende de las diferentes entrevistas dentro del mencionado congreso, la oficina de farmacia y sus empleados, donde trabajan tanto farmacéuticos adjuntos como titulares, además de los respectivos directores o jefes de cada farmacia, sigue siendo el grueso laboral del sector.

Sus salarios, como comentan los entrevistados, son más estandarizados de lo que se puede imaginar.

Las horquillas salariales son bastante uniformes en el territorio español, siempre dependiendo de la jornada y la categoría laboral.

Por otra parte, cabe puntualizar otro mensaje que también se comenta durante las entrevistas: en las zonas rurales, cuya facturación suele ser menor, muchos farmacéuticos titulares y empleados de farmacia hablan sobre sueldos más bajos.

Sin embargo, enfatizan el valor social de su labor, especialmente en pueblos de menor tamaño, donde suele existir una única oficina de farmacia, convirtiéndola en un servicio esencial para la localidad.

En contraposición, la industria farmacéutica posee horquillas salariales mucho más amplias, donde destacan los complementos variables que llegan a representar hasta un tercio del salario total en el caso de los profesionales comerciales del sector.

A modo de resumen, los datos que aportan estas entrevistas implican que la farmacia en España es una profesión estable y socialmente reconocida, pero no sería un sector caracterizado por salarios desorbitados en general, con excepción de los profesionales comerciales de la industria del medicamento.