Enrique Rojas, psiquiatra de 76 años, sobre la relación de pareja: "El amor no es dependencia sino entrega consciente"

El psiquiatra Enrique Rojas dedica buena parte de su discurso al amor y a las relaciones de pareja. El experto ha denunciado el hedonismo que impera en nuestra sociedad y el miedo al compromiso que provocan que el amor se haya vuelto "inmaduro" hoy en día.

¿Qué es un amor maduro? El psiquiatra ha dedicado una de sus últimas publicaciones, precisamente, a este asunto. "El amor maduro es entregarse sin perderse, respetar sin imponer y comunicarse sin herirse", ha señalado Rojas.

Es decir, se compone de tres elementos que ya sugiere en su descripción: la entrega, el respeto y la comunicación. "Cultivar un amor inteligente requiere de educación sentimental, voluntad y tiempo", escribe en el texto que acompaña su publicación.

"El amor auténtico no nace de una emoción pasajera, sino de una decisión sostenida en el respeto y la generosidad", añade Rojas. La preocupación por encontrar a nuestra pareja ideal y saber convivir con ella se ha colado en las consultas de psicólogos y psiquiatras.

El primer aspecto que destaca el experto para que nuestra relación de amor madure es la entrega. Ahora bien, el experto no se refiere en ningún caso a que debamos confluir en una misma cosa o someterse a una de las partes. Mantener independencia es importante.

"El amor auténtico no es la dependencia", aclara Rojas. "Sino entrega consciente. Implica generosidad, empatía y deseo de construir algo común sin dejar de ser uno mismo". Es decir, conducir un proyecto entre dos, algo que llena de sentido la vida, según Rojas.

El siguiente aspecto que trata este psiquiatra en su publicación es el respeto que, sin duda, es fundamental en cualquier relación. Sin embargo, es necesario recordar que es nuestro compañero de vida, a pesar de la confianza, quien más lo merece.

Espacio seguro y amable

"El respeto es reconocer la dignidad del otro, incluso en la diferencia. Es aceptar sin imponer, cuidar sin controlar. Donde hay respeto, el amor crece; donde falta, se marchita", apunta Rojas. Por tanto, hay que generar un espacio de amabilidad y cariño.

Y ese espacio en el que en todo momento se da el trato adecuado al otro se forja día a día gracias a la comunicación, el último concepto del cual escribe Rojas. Las palabras que nos decimos en el día a día tienen un peso fundamental, no sólo los sentimientos.

"Hablar bien es una forma de amar. El amor maduro sabe decir las cosas sin herir y escuchar sin juzgar. La comunicación mantiene vivo el vínculo y sana los malentendidos", apunta este experto. Es decir, se debe entrenar la asertividad.

La asertividad es, básicamente, decir lo que piensas y expresar las necesidades de forma clara y directa, pero siempre manteniendo el respeto. Se trata de una habilidad que cuesta perfeccionar, pero que debe ser un objetivo fundamental dentro de la pareja.

Nuestra pareja es, por lo general, la persona con la que vivimos y con la que compartimos la mayoría de nuestras decisiones. Por supuesto, es importante sentir con esta persona que existe un clima de seguridad en el que se puede tratar cualquier aspecto.

Ahora bien, al ser una de las personas más presentes en nuestro día a día también se han podido generar conductas poco adaptativas con el transcurso de los años. Y si, por ejemplo, hemos empezado a hablarnos mal, puede costar volver a introducir la amabilidad.

El psiquiatra explicó en esta entrevista para EL ESPAÑOL que, además, el amor tiene un componente exclusivo y que el compromiso, ahora en crisis, es fundamental. "Sólo quien es libre es capaz de comprometerse y muchas personas están atadas a un inventario de ataduras".

"El hombre se convierte en un ser inmaduro, que atiende al capricho del momento, a la filosofía del me apetece", sentencia Rojas.