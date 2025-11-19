Akiko, experta en pérdida de grasa, sobre el comino negro: "Es gratificante ver que 5 gramos al día ayudan a adelgazar"

Las claves nuevo Generado con IA Un ensayo clínico de la Universidad Metropolitana de Osaka muestra que consumir diariamente hasta 5 gramos de comino negro mejora el perfil lipídico, reduciendo triglicéridos y colesterol LDL, e incrementando el colesterol HDL. El comino negro contiene timoquinona y otros compuestos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios, y podría ser útil como alimento funcional para prevenir obesidad y enfermedades relacionadas con el estilo de vida. Experimentos celulares sugieren que el extracto de comino negro inhibe la formación y maduración de células grasas, bloqueando la acumulación de grasa en el organismo. Estudios previos y recientes apoyan que la Nigella sativa ayuda a disminuir el peso corporal, el índice de masa corporal y reduce parámetros inflamatorios y de riesgo metabólico.

Los estudios sobre tratamientos anti-obesidad viven una era dorada, iniciándose con los conocidos análogos de GLP-1 y continuando con diversas combinaciones de moléculas con el mismo fin terapéutico. Sin embargo, existen sustancias naturales con potencial quema-grasas conocido que todavía pueden revelar beneficios adicionales.

Una de ellas es la especia conocida como Nigella sativa o comino negro, que realza el sabor de currys como el korma y el paneer. Como ya ocurre con otras especias como la cúrcuma, el comino negro se ha valorado de forma tradicional por su potencial antioxidante y antiinflamatorio. Ahora, recientes investigaciones le atribuyen un potencial 'quema-grasas'.

El nuevo ensayo clínico, llevado a cabo por los investigadores de la Universidad Metropolitana de Osaka y publicado en la revista Food Science & Nutrition, sugiere que la Nigella sativa poseería beneficios contra la obesidad. La profesora Akiko Kojima-Yuasa y sus colegas de la Facultad de Humanidades y Ecología llevaron a cabo tanto experimentos celulares como ensayos clínicos en humanos.

Entre la composición de este condimento destaca la timoquinona junto con otros ácidos grasos y compuestos fenólicos. En los últimos años también se habría estudiado como posible alimento funcional y potencial terapia en contextos de síndrome metabólico, obesidad, dislipemia, alteraciones del metabolismo de la glucosa y otras complicaciones crónicas.

Para este estudio en particular, Kojima-Yuasa y sus colegas realizaron un ensayo clínico en humanos. Los participantes consumieron hasta 5 gramos en polvo de semillas de comino negro de forma diaria, durante un total de 8 semanas.

Según sus resultados, tras el periodo de estudio, se comprobaron reducciones significativas en los niveles de triglicéridos, colesterol LDL o 'colesterol malo', y de colesterol total. Además, los niveles de colesterol HDL o 'colesterol bueno' aumentaron. En general, el perfil lipídico o graso mejoró sustancialmente en los voluntarios estudiados, lo que se asociaría con un menor riesgo tanto cardiovascular como de muerte prematura.

Por otro lado, también se realizaron experimentos celulares para comprender los mecanismos mediante los cuales actuaría el comino negro. En este caso, se descubrió que el extracto de semilla de comino negro inhibiría la adipogénesis o formación y maduración de células grasas. Este compuesto bloquearía tanto la acumulación de gotitas grasas como su proceso de diferenciación.

"Este estudio sugiere firmemente que las semillas de comino negro son útiles como alimento funcional para prevenir la obesidad y las enfermedades relacionadas con el estilo de vida", mantiene la investigadora. "Fue muy gratificante ver que el comino negro demostró de forma concluyente efectos hipolipemiantes reales y demostrables en un ensayo clínico en humanos".

Cabe destacar que en este estudio en particular no se analizó el peso corporal como tal, pero en un metanálisis previo realizado en 2023 se determinó que la Nigella sativa disminuye tanto peso corporal como IMC de forma significativa.

En otro estudio más reciente, realizado en 2024, la suplementación con 2 gramos diarios de aceite de comino negro durante 8 semanas se asoció a una reducción de parámetros inflamatorios, y también de la secreción de letrina e insulina, lo cual se asociaría con un menor riesgo metabólico.

Los autores del actual estudio son conscientes de sus limitaciones, y planean realizar ensayos clínicos a largo plazo y mayor escala para confirmar los potenciales efectos del comino negro sobre el metabolismo, centrándose específicamente en los efectos sobre la resistencia a la insulina y los marcadores inflamatorios asociados.