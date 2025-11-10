Borja Quiroga (40), nefrólogo: "La hormona que frena el envejecimiento está en el riñón, actívala con este ejercicio"

Las claves nuevo Generado con IA El nefrólogo Borja Quiroga destaca la importancia de la proteína klotho, producida en el riñón, como una hormona clave para frenar el envejecimiento. La disminución de los niveles de klotho, por enfermedades renales o falta de hábitos saludables, acelera el envejecimiento celular y aumenta riesgos de salud. El ejercicio físico regular, especialmente cardio semanal y ejercicios de fuerza, ayuda a regenerar la proteína klotho y ralentizar el proceso de envejecimiento. Una alimentación saludable también contribuye a mantener niveles óptimos de klotho, ayudando a preservar la juventud del organismo.

El proceso de envejecimiento es inevitable, nos pongamos como nos pongamos. Eso sí, la velocidad que lleva no es la misma para cada uno de nosotros y la ciencia afirma que hay maneras de acelerarlo y también de hacer que vaya más despacio.

Y envejecer más despacio no tiene tanto que ver con tratamientos cosméticos y quirúrgicos carísimos como con una serie de hábitos de vida saludable. Porque el objetivo es que el organismo funcione por más tiempo como lo hace en la juventud, no parecer joven.

A menudo se dice que si quieres una vida longeva y saludable, debes hacer ejercicio físico y llevar una alimentación saludable. Pero, ¿cómo estos dos aspectos terminan por aportar juventud? El nefrólogo Borja Quiroga ha explicado uno de estos mecanismos.

"En el riñón está la hormona antienvejecimiento, la proteína klotho", anuncia Quiroga en el podcast ¿Cómo comes? de la Cadena SER. “Esto es una gran revolución y me encanta contarlo. Estoy orgulloso de ser nefrólogo por este tipo de cosas”.

Probablemente, nunca hayas oído hablar de esta sustancia, pero Quiroga sostiene que es un componente de nuestro organismo muy importante y que determina en gran medida el impacto del paso del tiempo en el interior de nuestro cuerpo.

Quiroga explica que en el año 1997 un investigador japonés cometió un error, "como pasa tantas veces en Medicina", dice, en un ensayo con ratones. Les quitó la proteína klotho a algunos de ellos "y se dio cuenta de que envejecían precozmente", señala.

"¿Qué significa envejecer precozmente? Pues que los vasos sanguíneos y el cerebro envejecen. Y los ratones morían, en vez de a los tres años —que es lo habitual—, en plena ‘adolescencia ratonil’, digamos, a los tres meses de vida", explica Quiroga.

Pero, destaca el experto, lo más llamativo es que "se morían de viejos". El investigador japonés se puso entonces a investigar por qué pasaba y, sobre todo, en qué situaciones baja la proteína klotho. "Porque sé que si baja klotho, voy a envejecer precozmente", dice.

La primera circunstancia en la que se produce una bajada de los niveles de klotho en el organismo es "cuando tengo una enfermedad renal, por eso es importante saber si la tengo", advierte el experto. Este tipo de enfermedad es fácil que pase desapercibida.

La enfermedad renal crónica (ERC) es una patología que está aumentando en los últimos años en España, tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL. Se calcula que para el año 2050 llegará a ser, de hecho, la tercera causa de muerte en el país.

El problema es que es una enfermedad que da la cara cuando se encuentra avanzada y, por lo tanto, el diagnóstico se retrasa hasta que hay pocas posibilidades de detenerla por completo y evitar cualquier daño en los riñones.

Efectivamente, la ERC puede hacer disminuir la proteína klotho y acelerar el envejecimiento celular de nuestro organismo. También aumenta la posibilidad de necesitar diálisis o un trasplante de riñón e, incluso, de sufrir un infarto.

Por esta razón, debemos revisar si tenemos ERC y ponerle coto con tratamientos y vida saludable. Y, precisamente, es la falta de hábitos saludables la otra circunstancia que el investigador japonés señaló como responsable de la bajada de proteína klotho.

"Cuando dejo de hacer deporte" baja klotho "y cuando vuelvo a hacerlo, regenero klotho", señala el experto. "¡Ojo a esto! porque está al alcance de todo el mundo. Hay que intentar hacer entre 90 y 150 minutos de ejercicio de cardio cada semana".

Y, por supuesto, "luego intentar complementar con de siete a diez minutos de ejercicio isométrico, de fuerza". Por último, Quiroga también cita la alimentación saludable como otra de las maneras de favorecer la proteína klotho en el organismo.