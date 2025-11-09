Paula García, médica, sobre las guardias de 24 horas: "Hay semanas que trabajamos 100 horas y cotizamos sólo 37"

Las claves nuevo Generado con IA Los médicos españoles realizan guardias de 24 horas, un modelo considerado arcaico en otros países europeos, y pueden llegar a trabajar hasta 100 horas semanales, aunque solo cotizan 37. Paula García, médica de urgencias, denuncia el desconocimiento social sobre las condiciones de las guardias y explica que durante la noche el personal es muy limitado y apenas pueden descansar. Las guardias médicas son obligatorias en la mayoría de servicios, y aunque se pagan aparte, su remuneración es inferior a la hora ordinaria y no incluye pluses de nocturnidad ni cotización extra para la jubilación.

Actualmente el Servicio Nacional de Salud español mantiene un modo de trabajo constante, visto como arcaico en algunos países vecinos: los turnos o guardias médicas de 24 horas. Aunque este tipo de turnos también los lleva a cabo personal de enfermería en determinadas situaciones, como son las guardias de atención continuada en los centros de salud extrahospitalarios, no siempre es el caso en el caso de los hospitales, donde solo los médicos mantienen estas jornadas maratonianas.

Sabiendo esto, la médica Paula García, conocida como @enlapuertadeurgencias en YouTube, publicó recientemente un vídeo hablando sobre el actual desconocimiento que aún mantiene la población sobre este tipo de turnicidad. En este caso, valoró un vídeo realizado por unos pacientes que se encontraban esperando en un servicio de urgencias español, criticando que "nadie estaba trabajando". Pero, como ha explicado García, las cosas se sacaron de contexto.

García explica que se encontró ese vídeo circulando por las redes, donde unos pacientes criticaban que se encontraban en un servicio de urgencias hospitalarias de madrugada, y que "todo estaba vacío y aún así estaban tardando en atenderles". Según comenta la doctora, la finalidad del vídeo era criticar que el personal sanitario no estaba trabajando, y que aún así se estaba produciendo una gran demora en su atención.

Siempre preparados

García explica que se trata de una grabación sacada de contexto: "Me parecía que estaba muy sacado de contexto. Dentro de unas urgencias hay otras salas como puede ser la de observación, boxes, donde todo el tiempo tienes pacientes que tienes que estar vigilando porque realmente son urgencias vitales y que además el personal es limitado por las noches porque también intentamos partir para poder descansar unas horas, que a lo sumo son dos o tres como mucho".

En este aspecto, la especialista en urgencias recuerda otro vídeo previo donde habló de las dificultades que se viven trabajando en una guardia de urgencias 24 horas, especialmente por la noche, en el cual recibió comentarios como "que se fuese a trabajar al Día", "que no le importaban sus pacientes" o que "en qué momento se le ocurría que yendo a trabajar tenía que descansar". Como ella misma explica, aún hoy en día muy poca gente es consciente de lo que implican las guardias y su turno de 24 horas totales sin apenas descanso.

"Estar de guardia significa estar preparados por si ocurre algo, pero no trabajando a destajo durante 24 horas prácticamente sin descanso. Eso no es una guardia, eso son turnos de 8 horas en los que prácticamente no podemos descansar, comemos de correprisas y no nos pagan nocturnidad y esas horas extras que tú haces no cotizan para la jubilación. Y algunos dicen, 'pues no hagas guardias'".

Como clarifica García, las guardias médicas son obligatorias, oscilando entre tres y cinco guardias mensuales en algunos servicios. Dependiendo del servicio y la situación, pueden reducirse a uno o dos mensuales, o incluso ninguna, pero lo más habitual es tener que hacer alguna de forma mensual en cualquier caso. Existen ciertos requisitos para lograr la exención de guardias, pero no suele ser tarea fácil.

Además, como ella misma recuerda, las guardias implican alargar la jornada en gran parte de los casos: finalizar el turno matinal habitual de ocho horas, y seguir trabajando las otras 17 horas hasta completar las 24 horas completas o, en el peor de los casos, trabajar las 24 horas continuadas en días festivos o fines de semana, fuera del turno habitual. Como también explica García, en algunos casos esto implica llegar a hacer hasta 100 horas semanales, de las cuales solo cotizan 37.

Sí, las guardias se pagan aparte, pero incluso a menor cuantía que la hora habitual de trabajo matinal: "Y obviamente la guardia te la pagan, pero no se paga ni con un plus de nocturnidad ni con la responsabilidad que conlleva tratar a pacientes a esas horas de la mañana y, sobre todo, de haberlo hecho sin haber descansado".