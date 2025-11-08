3I/ATLAS, el cometa cuyas fotos de la NASA han desatado una conspiración alienígena: "Su cola es anormal"

Las claves nuevo Generado con IA El cometa 3I/ATLAS, detectado en julio, es el tercer objeto interestelar identificado por la humanidad y su origen es de otro sistema estelar. La ausencia de imágenes recientes del cometa por parte de la NASA ha desatado teorías conspirativas sobre una posible nave alienígena, aunque la causa real es el cierre administrativo en Estados Unidos. El astrofísico Avi Loeb ha señalado que la cola del cometa presenta una anomalía, lo que ha incrementado el interés y la expectación sobre su estudio. Las imágenes tomadas por la NASA serán publicadas tras la reapertura del gobierno, aportando datos valiosos para la comunidad científica sobre este inusual visitante interestelar.

Nuestro sistema solar ha recibido un visitante que fue detectado el pasado mes de julio. Lo nombramos como 3I/ATLAS, un apodo que indica que es el tercer objeto interestelar que los humanos hemos conseguido detectar en nuestra historia.

Es decir, se trata de un objeto que se formó en otro sistema estelar, que abandonó, y que ahora viaja por el espacio. La casualidad ha querido que nos preste una visita, pero también hay quien dice que su camino ha podido ser completamente intencionado.

Aunque los científicos insisten en que se trata de un cometa con un origen natural, internet ha preferido alentar en ciertos círculos la teoría de que en realidad es una nave alienígena. Y las sospechas han aumentado tras observar cierto comportamiento en la NASA.

El cometa 3I/ATLAS atravesó el punto más cercano al Sol durante el pasado mes de octubre. Y, si bien la NASA ha informado durante el verano del avance de este objeto, desde septiembre existe un silencio institucional. Ni una foto del cometa sospechoso.

Este silencio por parte de la institución ha provocado que se desaten las teorías de la conspiración. Se preguntan si la NASA ha visto algo en esas imágenes que quiera ocultar, pero en realidad la causa por la que no tenemos actualizaciones es más simple.

Se trata de uno de los servicios de Estados Unidos que se han visto afectados desde principios de octubre por el cierre del gobierno. Republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en sus posiciones y hasta entonces el presupuesto está paralizado.

Ahora bien, la miembro del Partido Republicano Anna Paulina Luna ha confirmado que las deseadas imágenes del cometa existen y que serán publicadas cuando el cierre administrativo termine. Además, la expectación por las imágenes está creciendo tras el anuncio de una posible anomalía.

Imágenes esperadas

El astrofísico de la Universidad de Harvard Avi Loeb, el mismo que publicó un artículo en verano explicando que no deberíamos cerrarnos a la idea de que 3I/ATLAS fuera una nave "posiblemente hostil", podría tener razón al señalar que la cola del cometa es anormal.

"El doctor Avi Loeb estaba en lo cierto en su análisis temprano de la cola anormal. La NASA también lo ha observado. Estoy segura de que este será uno de los muchos objetos interestelares que podremos seguir ahora que nuestra tecnología ha avanzado".

Estas son las intrigantes palabras que la republicana Luna ha dejado tras confirmar que terminaremos por ver las imágenes de 3I/ATLAS. Avi Loeb ha pedido, por su parte, que las imágenes sean liberadas antes.

"Esas imágenes se tomaron entre el 2 y el 3 de octubre, cuando 3I/ATLAS pasó a 30 millones de kilómetros de Marte", dice Loeb. Y añade que aunque pueda parecer que el cometa está lejos para un buen disparo de cámara, tendrán previsiblemente buena calidad.

Loeb, en este caso, no ha alentado la conspiración sobre el retraso de las fotografías. "A los que me han preguntado, les he sugerido que el retraso no es probablemente una prueba de inteligencia extraterrestre, sino de estupidez terrestre", asegura.

"No deberíamos mantener un secuestro a la ciencia por las políticas de cierre. La comunidad científica se beneficiaría en gran medida de la diseminación de estos datos urgentes ahora que los astrónomos planean seguir al cometa en los próximos meses", dice.

Vamos, que lo más probable es que 3I/ALTAS siga siendo un cometa, aunque, no por ello, menos interesante. Tal y como se explica en este artículo de EL ESPAÑOL, se trata de un objeto procedente de lugares desconocidos del espacio y, por tanto, trae pistas sobre ellos.