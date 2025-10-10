Paz de Roda, psicóloga, alto y claro sobre el efecto de una ruptura: "Muchos llegan a perder hasta 15 kilos"

Cuando una relación sentimental se rompe, las personas que la formaban comienzan un proceso que muchos expertos han comparado con el del duelo por la muerte de un ser querido. Y este duelo se manifiesta en nuestro cuerpo.

Así lo ha explicado la psicóloga Paz de Roda en el podcast Noche para dos, que conduce el psicólogo Adrián Chico. Durante su intervención, de Roda hizo un repaso por todos los planos de la persona en la que una ruptura impacta con fuerza.

"A nivel físico o corporal, me gustaría mencionar que al principio es imposible dormir. Es terrorífico estar hasta las tres o las cuatro de la mañana, cuando no hay nada que hacer, recordando lo que acaba de suceder", destaca esta experta.

El sueño se desplaza y, por tanto, dice la experta que aparece hipersomnia por el día. Es decir, el cansancio de no haber dormido nada durante la noche luego golpea a la persona durante el día, en momentos importantes, como su horario laboral.

Algo muy frecuente en los primeros momentos de la ruptura, cuenta de Roda, es "la pérdida masiva de peso". Y concreta que "la gente te dice que ha adelgazado cinco, 10 o, incluso, 15 kilos". Pero, ¡ojo! porque esta pérdida no se ha producido por buenos hábitos.

Por tanto, "luego viene lo contrario: la ingesta emocional pasados los cuatro o cinco meses", explica la experta. Se trata normalmente de una pérdida de peso insana, consecuencia de un malestar emocional que impide a la persona comer.

Al final, el efecto se puede parecer al de una dieta milagro. El peso luego se recupera porque no ha sido resultado de un cambio de hábitos, de un nuevo estilo de vida que se siente agradable y es fácil de mantener en el tiempo.

Causas mentales

Esto pasa "cuando seguimos una ruptura prototípica del 100%. Te dicen: 'Yo jamás me hubiera imaginado que podría sufrir de esta manera por una ruptura'. Es una fragilidad extrema", explica de Roda.

La experta destaca de los primeros días "el pensamiento obsesivo de 24 horas", es decir, "cuando estás contigo misma rumiando el porqué constantemente, recordando el pasado, por qué lo ha hecho. Cuando estoy distraída también lo tengo como un satélite".

Es decir, que piensas que el pensamiento no está contigo, pero cuando paras, vuelve. "La primera fase es de angustia extrema, angustia calcinante. Es algo que te atrapa aquí", explica tocándose la boca del estómago.

"Y no para, acompaña constantemente a la persona. Después esa angustia se va tornando, pasando los meses llega la tristeza y también la rabia. Luego la sensación de vacío, como de haber perdido el propósito, pero ese es el final. A partir de ahí, vas a resurgir", resume.

En este sentido, explica que a pesar de que la rabia "es una emoción muy mal vista a nivel social", en realidad, “tiene un efecto muy positivo” en los procesos de ruptura. A través del proceso es posible que se desarrollen ciertas conductas.

Como el "chequeo de redes compulsivo", dice de Roda. "Siempre comento que como tengas una expareja que es activa en redes sociales es de lo peor que te puede pasar para superar el duelo porque buscas ansiosamente saber".

La experta asegura que hasta una foto que sea neutral y completamente inocente "basta para caer en picado". Al final, vamos en busca de esas fotos por "síndrome de abstinencia, lo haces por la necesidad de tener algo de contacto con esa persona".