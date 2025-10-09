Marc Redondo, meteorólogo, estalla contra Marcos Llorente por sus teorías sobre 'chemtrails' y luz solar: "Es inconcebible"

"Fumigaciones" en el cielo y negacionismo de las gafas de sol: Marcos Llorente vuelve a ser noticia por sus declaraciones afines a las pseudociencias y pseudoterapias que no cuentan con aval científico. El futbolista, que ya ha estado en el centro de la polémica por defender la práctica de tomar el sol sin crema solar -aumentando el riesgo de melanoma según los dermatólogos- se ha ratificado en una entrevista con El Partidazo de Cope.

Una de las teorías que ha sostenido es la de que las estelas en el cielo de los aviones no son el "vapor de agua" que dejan los reactores de los aviones, y que hay "otra explicación" en la que creen tanto él como "cada vez más personas". Aunque no lo mencionaba en esta ocasión, Llorente había hablado de "fumigaciones" unas semanas antes en un comentario de un post con una fotografía del Getafe.

La alusión es a la teoría de la conspiración de los 'chemtrails', según la cual los aviones estarían liberando productos químicos con perniciosas intenciones. Aquí las versiones difieren y el futbolista no se ha inclinado por ninguna, pero los seguidores de esta pseudociencia afirman que causan artificialmente la sequía -o las lluvias torrenciales, a conveniencia.

Otros afirman que se hace para provocar enfermedades o controlar mentalmente a la población. Los científicos, mientras tanto, se afanan en despejar estos bulos. Es comprensible, por tanto, la reacción del meteorólogo, divulgador y comunicador Marc Redondo Fusté, de Aruser@s, ante las palabras de Llorente. "Son personas que tienen una gran influencia en los más pequeños y esto es inconcebible, imposible. No puede pasar", lamentaba.

La teoría de los 'chemtrails' surgió en los años 90 insinuando que las estelas podían ser parte de un plan secreto para probar nuevos medicamentos en la población. En España, estas premisas se revitalizaron en 2023 a causa de la sequía, junto con una campaña de acoso contra la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que obligó al ente a emitir un comunicado pidiendo respeto para sus profesionales.

La teoría de la fumigación ha encontrado asidero en círculos afines a la extrema derecha que niegan el cambio climático como factor en los fenómenos meteorológicos extremos que ha vivido España recientemente, prefiriendo culpar a un plan secreto gubernamental. Pero como el propio Llorente cita, aparentemente sin creérselo, esas líneas se forman por la condensación del vapor de agua contenido en las emisiones de los motores.

Puede ser cierto, como comenta el jugador del Atlético de Madrid, que "los cielos" cuando él era niño "no tenían ese aspecto". Aunque aquí puede haber un sesgo de interpretación personal, lo cierto es que sí es posible ver más a menudo esas estelas por el simple motivo de que el tráfico aéreo se ha multiplicado en las últimas décadas en Europa. A más aviones, más indicios de su presencia.

Negacionismo de las gafas de sol

Otro de los aspectos llamativos de la entrevista fueron las gafas de lentes amarillas que lució el futbolista. En una extensión de sus creencias sobre la luz solar, afirmó que no hay que llevar gafas de sol porque "no dejan que entren los rayos necesarios a los ojos". En cambio, los cristales amarillos en interiores ("y los rojos por la noche") bloquean la luz artificial presuntamente dañina.

La propia Sociedad Española de Oftalmología ha advertido que las lentes tintadas no han demostrado los beneficios que se les atribuyen, como la mejora de la agudeza visual o la protección contra los efectos de la luz azul de las pantallas -que, por otra parte, se previenen mejor reduciendo nuestro consumo de dispositivos electrónicos, especialmente antes de dormir.

Estudios revisados por oftalmólogos han concluido que estas gafas no mejoran la sensibilidad al contraste, la discriminación de colores, la reducción del deslumbramiento, niveles de melatonina, ni la satisfacción visual general más allá de casos muy específicos.