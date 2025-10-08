Bertín Osborne, 70 años, alto y claro sobre su truco para perder 12 kilos: "Me ha cambiado la vida, duermo mejor"

La cara de Bertín Osborne es una de las más conocidas de la televisión en España y con su voz ha recorrido el mundo ofreciendo conciertos. Ahora este personaje tan familiar para los españoles está a punto de cumplir los 71 años en plena forma.

Osborne vive en el campo, pero eso no evita que le sigamos viendo en la pequeña pantalla. Recientemente, ha participado en la última temporada del programa de Antena 3 Tu cara me suena y ha pasado por El Hormiguero para hablar de la experiencia y su vida.

En este último programa, Pablo Motos sacó a relucir la fama que tiene Osborne de disfrutar del buen comer y del buen beber y le preguntó por sus hábitos alimenticios. Sin embargo, la respuesta que dio este artista no sólo sorprendió al presentador.

Sí, Bertín Osborne reconoce que en el pasado solía comer mayores cantidades de comida, pero en los últimos años ha recortado buena parte de esos alimentos. Físicamente, salta a la vista que el cantante se mantiene en forma y está delgado.

¿Cuál es el secreto de Osborne? "Lo que he hecho con mi vida es no cenar. No ceno y me ha cambiado la vida: duermo mejor, he adelgazado 10 o 12 kilos…", enumeró Osborne en ‘El Hormiguero’. Pero esta no es la única restricción que practica.

Cuando empezó a preguntarle por sus hábitos, Pablo Motos recurrió a él para pedir opinión sobre una importante duda culinaria: ¿Cuál cree Osborne que es el mejor bocadillo? Para chasco de todos, el entrevistado contestó que no come bocadillos.

"No los como porque no me gustan", declaró simple y llanamente. Bueno, ¿y entonces qué desayuna Bertín Osborne? El famoso sostuvo que "desayunar, desayuno poco porque aunque no ceno no me levanto con hambre".

Un curioso desayuno

Ahora bien, ese "poco" que desayuna llamó la atención de los espectadores y desató la risa del público. "Un día normal, de desayuno igual me tomo una copa de tinto", reveló causando carcajadas y añadió: "Porque te da un brillo en la frente fantástico".

Es decir, que el cantante asegura arrancar el día con una copa de vino. Y, a pesar de lo que se solía pensar, los científicos ya descartan que esta bebida tenga la capacidad de mejorar nuestra salud cardiovascular, aunque tenga algunos componentes saludables.

Aunque el vino puede contar con ciertos antioxidantes, el efecto tóxico que tiene el etanol en nuestro organismo provoca que sus supuestos beneficios se anulen. Por tanto, los expertos recomiendan que, en vez de consumirlo con moderación, lo evitemos.

En cualquier caso, el desayuno de Osborne contiene más elementos: "Luego en mi casa me hacen unos huevos revueltos con pavo, o con lo que sea, la copita de tinto y unos picos [de pan]", señala el cantante. Unos alimentos más comunes para el desayuno.

Los huevos y el pavo proporcionan un buen aporte de proteínas de alta calidad y, además, un bajo contenido en grasa. Sin duda, esta es la parte saludable del desayuno del artista. Los picos de pan, idealmente, deberían ser de pan integral.

Ahora bien, Bertín Osborne contó a continuación que "con eso, desayuno y salgo al campo que… ¡Me como a los caballos!". A pesar de sentir hambre durante la mañana, el cantante aseguró que se espera hasta la hora de la comida para hacer su comida potente.

"Yo como como los perros, una vez al día. Eso sí, a mediodía hay que echarle cojones para comer a mi lado", explicó. "Comiendo tampoco te creas que soy un animal. Lo era antes, una barbaridad. Pero ahora como normal, pero como bien, sano, ni grasas, ni fritos", dijo.