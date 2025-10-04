Un joven cirujano de Barcelona: "Mi sueldo anual sin guardias son 70.000 euros y ahorro más de 20.000"

Entre todos los vídeos que las redes sociales nos lanzan con un aguante infinito, los que muestran a personas confesando su sueldo son unos de nuestros favoritos. Y puede ser porque en España no estamos acostumbrados a decir sin tapujos lo que cada uno cobramos.

También puede ser porque el salario es uno de los aspectos que más nos preocupa a los españoles, y es que nuestro país ya tiene fama de no ser demasiado competitivo en esta materia. Esto también sucede en la profesión médica, dependiendo del puesto.

Uno de estos últimos vídeos publicados en Tik Tok tiene como protagonista a un médico cirujano de Barcelona. En este caso, el joven admite: "Mi sueldo base son 70.000 euros al año, sin guardias". Es decir, un buen sueldo para un país como España.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) recoge en sus últimos datos que el sueldo medio anual en España se encuentra en poco más de 28.000 euros. De todas formas, este sueldo también es superior al promedio anual que cobran los médicos españoles.

En este artículo de EL ESPAÑOL, se estima que el sueldo bruto promedio de los médicos en España es de 49.139 euros. Ahora bien, varía mucho en función de la comunidad autónoma en la que trabajan, siendo Madrid y Cataluña las que mejor pagan.

"En Barcelona, los médicos residentes de primer año ganan, de promedio, entre 37.000 y 55.000 euros anuales", afirma el artículo. "En cuanto a guardias, un residente de primer año puede aumentar su sueldo en más de 16.000 euros anuales".

Sin embargo, en otro artículo de El Mundo puntualizan que, con cuatro a seis años de experiencia, la horquilla de sueldo se eleva a entre 46.000 y 57.000 euros anuales. Los perfiles más sénior pueden llegar a los 82.000 euros brutos al año.

El cirujano del vídeo, además, hace hincapié en la importancia de ahorrar una porción de ese salario: "Con que estés ahorrando un 20% o un 30% de tu sueldo es suficiente", explica. Pero, ¿cuánto está consiguiendo ahorrar él mismo?

"Ahorro un 30% o un 35%, tengo amigos que han estudiado Economía y me han dicho que es un porcentaje considerable para la vida que se lleva en una ciudad como esta", explica el médico. Sin guardias, el médico admite ahorrar, por tanto, algo más de 20.000 euros al año.

Un sueldo bajo para Europa

En este sentido, el médico emplearía en vivir en Barcelona algo menos de 50.000 euros al año, sin contar que hace guardias por un valor que no especifica en el vídeo. En cualquier caso, la remuneración de una hora de guardia puede oscilar entre los 14 y los 25 euros.

Si tenemos en cuenta este artículo de Redacción Médica en el que se da cuenta de que hasta el 40% de los médicos en España ingresa entre uno y 500 euros al mes en fondos de pensiones y cuentas de ahorro. Este médico ahorra más del triple que uno de ese 40%.

Y, a pesar de que, como hemos visto, este médico está por encima del promedio de sus compañeros de profesión tanto en sueldo base como en capacidad de ahorro, los sueldos de la profesión médica en otros países de Europa son muy superiores.

Según la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), de media un médico alemán cobra 180.000 euros al año; un belga, 168.000 euros; y un británico, 156.000 euros. Por eso, muchos médicos españoles hacen la maleta y se van a Europa.

Y el sueldo es sólo una de las razones por las que la profesión médica ha cubierto las calles de ciudades como Madrid y Barcelona este viernes. Tal y como señala Invertia-EL ESPAÑOL, se ha producido un seguimiento del 70% y del 58% respectivamente en ambas ciudades durante esta jornada.