Antonio Orozco (52 años), sobre el ejercicio con el que transformó su cuerpo: "Hazlo para sentirte mejor"

El cambio físico de Antonio Orozco no ha dejado a nadie indiferente. En cualquier caso, el artista ha lidiado en los últimos años con algunos altibajos en la cifra de su peso corporal y ya en 2016 sorprendió a muchos cuando se puso en forma.

El cantante había sufrido una lesión de tobillo y entonces se propuso perder diez kilogramos y para ello se puso a tope con el entrenamiento funcional. Hizo CrossFit, halterofilia y ejercicios con cuerdas, pero también boxeo e iba al gimnasio.

Fue una época muy activa que terminó por consolidarse cuando en el 2020 se produjo la cuarentena por la pandemia de Covid. En esa época, Orozco incluso colgaba vídeos de sus rutinas intensas con los que animaba a todos a hacer ejercicio físico.

"Con buenos consejos y con buenos profesionales y, sobre todo, con la conciencia de querer sentirte mejor", animaba el cantante en sus redes sociales. Decía que la cifra de la báscula era menos importante que la sensación de superación.

Por lo tanto, en ese primer cambio físico —que coincidió en el tiempo con la publicación de su disco Aviónica— se debió a un cambio de hábitos de vida saludable, muy centrado en la adquisición de una rutina de ejercicio físico.

Vuelve a perder peso

Por desgracia, Antonio Orozco volvió a aumentar de peso corporal tras atravesar una época difícil en su vida. Llegó a pesar, entonces, 127 kilogramos, una cifra que le obligó a parar y a replantearse de nuevo un cambio, por su salud y su carrera.

Alcanzar ese peso fue el detonante de una transformación física que el artista cuenta en su nuevo documental, El método Orozco. Allí reconoce que fue al médico y este le advirtió del peligro para su salud que representaba su peso corporal en ese momento.

En este último proceso de pérdida de peso, Orozco contó con un plan integral bajo la supervisión de un médico. Su plan se basó en tres aspectos: una alimentación regulada, una rutina de ejercicio y, sobre todo, un acompañamiento psicológico.

Orozco reconoce que nunca había hecho terapia psicológica, pero que ha sido clave para lograr sus objetivos. El cambio de mentalidad ha sido determinante para llevar a cabo su dieta y sus horas de entrenamiento deportivo.

¿Qué dieta ha realizado Orozco? Si bien el cantante no ha compartido alimentos concretos, sí que ha explicado que ha hecho el ayuno intermitente. En concreto, ayuna durante nada menos que 17 horas y media y come en las seis horas y media restantes.

Con esta medida, Orozco ha dejado de levantarse a medianoche a buscar algo dulce que comer después de haber cenado. Un hábito muy responsable de haberle conducido hasta esos 127 kilogramos de peso corporal.

El cantante ha destacado que no va en busca de una cifra concreta de peso, lo que prefiere es sentir que repercuten su energía, ilusión y capacidad para estar presente cuando está con sus hijos y cuando hace su música.

Tampoco ha compartido sus secretos de ejercicio físico, pero ahora realiza sesiones equilibradas y que puede compaginar con su trabajo. Entrena de manera constante para reducir su riesgo de padecer ciertas enfermedades.

Antonio Orozco insiste en que no existen milagros a la hora de bajar de peso, sino trabajo. Y, sobre todo, cuando este trabajo es integral atendiendo la salud de la mente y, después, el ejercicio constante y la dieta equilibrada y saludable.