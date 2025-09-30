Antonio Banderas, 65 años, sin rodeos sobre cómo mantiene su figura: "He dejado de comer esto desde que tuve el infarto"

Antonio Banderas, a sus 65 años, sigue sorprendiendo con una vitalidad que despierta admiración y curiosidad.

Su día a día combina disciplina, pasión y sentido común, y es un ejemplo real de cómo los nuevos hábitos pueden regalar juventud y energía a cualquier edad.

Banderas se ha convertido en un amante del running desde el infarto que sufrió en 2017, lo que marcó un antes y un después en su vida.

"El ejercicio me centra, me da equilibrio. Es mi forma de resetearme", admite el andaluz. El actor confiesa que corre unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirse en forma y cuidar la salud de su corazón.

Pero sabe que lo esencial no es la intensidad, sino la regularidad y el compromiso: "La disciplina y la regularidad son más importantes que las rutinas intensas o espóradicas".

El cambio profundo en los hábitos alimenticios del intérprete internacional tuvo como punto de partida el susto cardíaco.

Desde entonces, lo que era importante antes dejó de tener sentido: "Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, he tenido que reducir mucho el consumo de carne roja".

La dieta mediterránea es su guía, prioriza verduras, pescados, frutos y grasas saludables. Además, el propio Banderas ha admitido su pasión por la cocina: "Cocinar me relaja muchísimo".

Para él, preparar platos sencillos es una manera de cuidar cuerpo y mente, equilibrando el placer gastronómico con la salud.

El actor asegura que el cambio de hábitos le permitió soltar preocupaciones sin sentido y vivir con más calma y gratitud: "Aquel infarto fue de las mejores cosas que me han pasado porque lo que no era importante y me preocupaba todos los días, dejó de tener sentido".

"A veces la vida te da un toque de atención y, si lo escuchas, puede ser para bien", afirma. Resume su filosofía en cuatro pilares: "Dormir bien, evitar el estrés, comer con sentido y entrenar con regularidad. Esa es la clave".

Las rutinas de Banderas no se limitan solo al ejercicio y la alimentación. Ha incorporado meditación y yoga a su día a día, lo que le ayuda a gestionar el estrés y a mantenerse el equilibrio emocional.

"La salud mental es tan importante como la física. Ambas deben ir de la mano", explica el actor.

Su visión es holística y entiende que el bienestar es una suma de pequeños cuidados constantes.

La historia de Antonio Banderas demuestra que el cuidado empieza con pequeños pasos y decisiones.

La fórmula de Banderas

"Nunca es tarde para empezar. La vida te da algunas señales que hay que saber escuchar", dice el malagueño, recordando que mantenerse joven es, ante todo, una actitud.

Banderas vive uno de los años más intensos y felices de su carrera y su vida personal. Recientemente, fue anfitrión estrella de la Comic-Con de Málaga, compartiendo escenario con Arnold Schwarzenegger ante miles de fans, y además participa activamente en la vida social y cultural de su ciudad.

Actualmente, el actor compagina su agenda entre el rodaje de tres nuevas películas -incluyendo proyectos en Londres y Estados Unidos- y la dirección del Teatro Soho en Málaga, donde prepara la reposición del musical Godspell.