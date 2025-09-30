Ana Belén (74 años), alto y claro sobre qué infusión toma para cuidar su figura: "La tomo después de calentar"

Muchos españoles se han fijado en que la cantante Ana Belén sigue teniendo un estilo de vida muy activo a sus 74 años, actuando en muchas zonas de España. También le dicen que mantiene el mismo tipo que cuando era joven.

Y eso lo confirma su marido, el cantante Víctor Manuel, que explicó que desde que conoce a su esposa, ella gasta la misma talla de ropa. Por esta razón, todos quieren saber qué es lo que hace Ana Belén para seguir cumpliendo años en plena forma.

La cantante vive entregada a su carrera en la música y la interpretación, su vida, por lo tanto, está atravesada por su propósito. Pero, además, tiene buenos hábitos de vida, come con moderación y hace ejercicio físico de manera regular.

Se sabe que Ana Belén va al gimnasio, pero "sin matarse". Que hace pilates y danza, que practica la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Y esto, aparte de mantener su físico, también le sirve para cuidar de su salud mental, según dice.

"Dietas no sigo, como de todo y creo que bastante sano", explicó según este artículo de EL ESPAÑOL. Le gustan las verduras y los guisos cuando hace frío y no suele cenar, salvo en ocasiones especiales. Por la noche suele tomar un yogur.

Su marido Víctor Manuel contó, sin embargo, que lo que más le gusta a Ana Belén es el desayuno, que suele estar compuesto de fruta de temporada —aunque le gusta en especial la papaya—, tostadas con mantequilla y mermelada y un café con leche.

El encargado de la cocina en su casa es él, que disfruta de la preparación de las comidas y sabe lo que le gusta comer a Ana Belén. Generalmente, algún plato con verdura, legumbres y, como proteína, una buena ración de pescado.

Infusiones para la voz

Ahora bien, en su paso por el programa Late Xou, Ana Belén confesó que su marido es una persona "un poco bestia". Y esto se debe a una costumbre en particular: Víctor Manuel tiene una rara costumbre relacionada con los alimentos antes de salir a cantar.

El cantante mastica raíz de jengibre para que su garganta se caliente al instante. Esta raíz tiene múltiples aplicaciones y beneficios, pero es probablemente la capacidad de abrir las fosas nasales y descongestionar lo que la ha hecho más popular.

"Utiliza jengibre, sí, un bestia", afirma Ana Belén. "Él me dice: ‘No sabes cómo te calienta la garganta el jengibre’. Y yo le digo: ‘Sí, sí, en una infusión’. ¡No, no, él lo hace a lo bestia! Ñaca, ñaca, ñaca [lo mastica], se traga el jugo y después, lo escupe".

Morder el jengibre directamente puede ser muy desagradable y, además, la pulpa es muy dura y luego, como hace Víctor Manuel, hay que escupirla. La infusión que propone Ana Belén es mucho más agradable y también permite descongestionar las vías aéreas.

"Yo lo he probado. Y la verdad es que, una vez mastico el jengibre, me da hipo. Entonces, claro, yo no puedo hacerlo antes de salir al escenario, porque me da un ataque de hipo fortísimo", señala la cantante.

En cualquier caso, Ana Belén se guarda un truco dentro de la manga y es que ella sí que conoce otra infusión que siempre toma cuando sale a dar un concierto. Que le permite tener la voz en plena forma sin que sea desagradable de tomar.

"Lo que hago, que hacemos siempre, es calentar con los ejercicios que nos ha enseñado nuestra foniatra. Y luego me hago una infusión de tomillo con miel", cuenta la cantante. De esta manera, puede suavizar la garganta antes de comenzar a cantar.