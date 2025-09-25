Karlos Arguiñano (77), sobre su rutina para mantenerse joven: "Si tienes hasta 20 años menos que yo, te la recomiendo"

La dieta saludable y la rutina de ejercicio físico son los grandes pilares del estilo de vida saludable y sobre ambas cosas sabe mucho el cocinero de la televisión, Karlos Arguiñano. Día a día enseña a toda España a cocinar con fundamento.

Sin embargo, Arguiñano aprovechó un programa reciente para explicar que ahora está "atravesando un gran momento" y que está "imparable". A sus 77 años, el cocinero explica que esto se debe a que hace ejercicio de manera diaria.

"Energía, lo que tengo es energía", explica Arguiñano a su hijo Joseba cuando este le dice que le encuentra muy bien. "No puedo parar, hago ejercicio todas las mañanas, pero bien", asegura Arguiñano sugiriendo que hace ejercicio intenso.

Tan bien le ha sentado este estilo de vida que explica: "Todos los que tengáis mi edad, incluso 15 o 20 años menos, os recomiendo que hagáis ejercicios. Yo siempre digo que no hace falta ir al gimnasio". El cocinero prefiere los espacios abiertos.

"Se están poniendo muy de moda los gimnasios. La gente se está poniendo muy en forma, y lo mismo que se iba antes a las discotecas, me parece que se va ahora a los gimnasios. Hay una movida en los gimnasios", apunta Arguiñano.

Su hijo Joseba lo confirma, pero, al igual que su padre, explica que a él le gusta hacer ejercicio al aire libre, como dar un paseo por la naturaleza o apuntarse a hacer ejercicios de calistenia en una barra en un parque.

En ese momento, su padre apunta a que a él le gusta levantar mancuernas al aire libre. "50 veces, 50 veces", dice haciendo el gesto de hacer repeticiones de levantamiento de mancuernas con cada uno de sus brazos.

Estudios científicos

Lo que dice Arguiñano sobre el ejercicio físico está muy apoyado por la ciencia: el ejercicio es un hábito fundamental en la mediana y la tercera edad para fomentar la longevidad. Y esto es algo sobre lo que existe consenso entre los científicos.

Es más, la revista The Journal of Nutrition, Health and Aging ha publicado este mismo año el Consenso global sobre recomendaciones óptimas de ejercicio para promover una longevidad saludable en personas mayores.

"El ejercicio físico no sólo mejora la calidad de vida de los adultos mayores, sino que también es una herramienta esencial para prevenir enfermedades y fomentar una longevidad saludable", sostiene este informe.

Este documento destaca el gran potencial que tiene el ejercicio físico para prevenir las enfermedades que matan con más frecuencia. "El ejercicio es la intervención más efectiva, segura y accesible para reducir el impacto de las enfermedades relacionadas con la edad".

Pero, ¿qué deporte deberíamos hacer al llegar a una edad avanzada? "No existe una receta única para todos. Diseñar programas de ejercicio individualizados es esencial para maximizar los beneficios y garantizar tanto la seguridad como la eficacia en personas mayores".

Otro artículo científico, esta vez de la Revista Española de Geriatría y Gerontología, mostró los resultados de la implantación de un programa de ejercicio físico en un grupo de 49 personas mayores de 60 años.

Los participantes mostraron un descenso en los niveles de tensión arterial diastólica, redujo alteraciones del sueño, aumentó la velocidad de marcha del grupo y también el umbral del dolor. Es decir, se produjeron un buen número de beneficios.

"Estos datos confirman que el ejercicio físico, utilizando una dinámica multicomponente, no sólo genera beneficios en la funcionalidad de las personas mayores, como se ha señalado previamente", explica el estudio.

Y añade: "También produciría una modulación del bienestar físico y emocional, así como del factor social, del patrón de sueño y de la percepción del dolor".