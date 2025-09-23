Rob Stead, experto en cremas, sobre la Nivea de lata azul: "La gente se pasa cuando dice que es lo mejor para la cara"

Si vas a comprar una crema hidratante, es posible que te pidan información sobre cómo es tu piel y te ofrezcan una amplia gama entre las que elegir. Antes, la decisión era más fácil: si tenías la piel seca, te untabas la crema Nivea de la lata azul.

Esta crema ancestral, a la que le han sucedido muchísimas, estaba en el armario del baño de nuestras abuelas y todavía sigue en el nuestro. Es la crema hidratante más popular del mundo y se debe a que se encuentra en casi cualquier país a un precio bajo.

Tanto la hemos usado, que se le han encontrado múltiples usos. Pero si es hidratar la piel lo que buscas, los expertos sugieren que ya existen productos más específicos, eficientes y a precios más que razonables. Muchos creen que le ha llegado la hora de jubilarse.

Ahora bien, esta crema legendaria ha vuelto a la palestra porque se dice que lleva lo mismo que la Crème de La Mer. Y, ¿qué pasa? Pues que una Nivea de 400 mililitros cuesta unos seis euros y una La Mer de 100 mililitros, 630 euros. Una grandísima diferencia.

Muchos expertos, en cualquier caso, no están de acuerdo. "Tienen ingredientes similares, a grandes rasgos. Pero esto no nos dice demasiado porque también tienes que saber en qué proporción se encuentran. Igual coinciden el 70% de esos ingredientes".

Así lo explica el experto en cosmética Rob Stead, conocido en YouTube como Mad about skin. "Pero el 30% restante es crucial", añade. No sólo no conocemos la diferencia entre las proporciones de los ingredientes, La Mer se guarda otros secretos.

La crema de 630 euros ha creado a su alrededor un halo de producto exclusivo al contar que lleva un "fermento milagroso" a base de unas extrañas algas que sólo se recolectan un par de veces al año y que se tratan en ciertas circunstancias.

Dos cremas sobrevaloradas

"Personalmente, no me gusta nada La Mer. Pienso que cuesta más de lo que vale", suelta Stead. Eso sí, reconoce que la sensación que dejan una y otra son diferentes, y que ambas tienen sustitutos mucho más interesantes y económicos en el mercado.

"La Nivea es una crema hidratante básica, pero bastante decente. Si ves los ingredientes, es cierto que lleva componentes hidratantes, humectantes… No es muy oclusiva y espesa, pero tampoco se puede decir que sea ligera", señala.

De todas formas, expresa que la pueden disfrutar personas con todo tipo de pieles, "la van a disfrutar más los que la tienen grasa". Además, "esta crema la han utilizado generaciones enteras, por lo que se sabe que es un producto seguro", explica.

Pero, ¡ojo! porque Stead también enumera los puntos en contra que tiene la famosa Nivea de lata azul. "Si tienes tendencia al acné, ¡cuidado! Algunos de sus ingredientes pueden ser problemáticos, pruébala poco a poco para ver cómo te sienta", dice.

Entre otros aspectos, asegura que la marca sigue probando en animales y que el producto es diferente según el país en el que lo compres. La versión que se vende en la Unión Europea, en este sentido, parece tener mejor formulación que la que se vende en Estados Unidos.

"Pero es que la Nivea de lata azul está sobrevalorada. Cuando la gente dice que 'es lo mejor que puedes ponerte en la cara', pienso que se pasan. Es cierto que puede hidratar tanto como La Mer, pero como tantas otras del mercado", sentencia Stead.

"La Nivea de lata azul es, posiblemente, la crema hidratante más accesible del mercado. Como hidratante está bien, pero no entiendo por qué existe esta locura en internet por ella, no es la mejor", cuenta el experto.