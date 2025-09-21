Castelló, el cirujano naturalista: "Cavadas es brillante pero es cazador, se ha ganado enemigos entre los ecólogos"

Al entrar en el despacho de José Ramón Castelló, en la tercera planta del madrileño hospital Puerta de Hierro, suena música clásica. Todo en la vida de este médico parece girar en torno a lo estético, desde la elección de la especialidad hasta su vocación naturalista.

Castelló es jefe del servicio de Cirugía Plástica de dicho hospital, donde dedica buena parte de su tiempo a la cirugía reconstructiva oncológica, sobre todo en tumores de mama y de cabeza y cuello.

Pero, en cuanto suelta el bisturí, abandona la blanquísima bata, los zapatos, la camisa y la corbata para embutirse en un chaleco de camuflaje, un traje de neopreno y unas botas camperas.

Además de consagrado cirujano, es un reputado fotógrafo de naturaleza (tiene más de 10.000 seguidores en su perfil de Instagram) y autor de guías de campo para la identificación de mamíferos —cánidos, félidos, bóvidos— que ha publicado con la prestigiosa editorial Princeton University Press.

"Empecé como una forma de desconectar", confiesa. "Nosotros hacemos sobre todo actividad oncológica, gente con problemas serios, y necesitas un escape: en la naturaleza te olvidas de todo y, además, percibes la armonía".

Apunta que siempre le había gustado mucho la biología, pero como tenía muy buenas notas, "mis profesores me animaron a estudiar medicina". Después de todo, esta es una rama de aquella: "Es biología de los primates, que somos nosotros".

Además, es un camino muy transitado por otros compañeros. "Félix era estomatólogo", recuerda con la suficiente familiaridad para obviar el apellido del gran Rodríguez de la Fuente.

No se le escapa que, en la naturaleza y en la medicina, ha elegido el camino de la belleza. "La cirugía plástica tiene una ventaja, y es que tiene un componente más creativo".

Por lo general, las intervenciones reconstructivas son "cirugías menos protocolizadas, y además tienen un mayor componente artesanal que otras especialidades quirúrgicas. Aquí, la cirugía robótica se utiliza muy poco, seguimos trabajando con las manos".

Tras especializarse en cirugía plástica y reparadora en el Ramón y Cajal, Castelló siguió formándose en el extranjero: primero en Ciudad de México, después en Glasgow (Escocia) y, finalmente, en Nueva York (Estados Unidos).

Castelló posando junto a un lemur, un primate endémico de Madagascar. Cedida

"Hace 20 años, cuando estuve en EE. UU., la cirugía en España probablemente no había dado ese salto de calidad, pero ya lo hemos hecho. Desde el punto de vista tecnológico y de calidad, no hay diferencia entre la sanidad española y la de EE. UU."

Esto hace que, por ejemplo, "el 95% de las pacientes con cáncer de mama que van a hacerse una mastectomía, hoy en día, se reconstruyan y salgan del quirófano con una mama parecida a la que tenían al entrar".

Lo mismo ocurre en los tumores de cabeza y cuello. "Cuando hay que quitarle al paciente el maxilar o la mandíbula, salen del quirófano con ella reconstruida de manera que pueden seguir hablando, comiendo... haciendo vida normal".

Sin embargo, "quien está pitando ahora mismo en cirugía reconstructiva es China. Es la sanidad puntera mundial en nuestro campo por recursos, tecnología y capacidad de innovar y arriesgar. Ha sobrepasado a todos los países".

Ballenas jorobadas en Tonga

Su actividad como fotógrafo de naturaleza y editor de guías de campo la organiza en torno a las vacaciones. "Intento hacer al año un viaje familiar, también sobre naturaleza; uno de fauna terrestre y dos de buceo".

De hecho, aunque ha dedicado sus libros a mamíferos terrestres, son los seres marinos los que le vienen a la cabeza cuando le preguntan con qué se queda.

"Lo que más me ha impresionado es la megafauna marina, en particular los cachalotes en Mauricio y las ballenas jorobadas en Tonga. Son colosales y puedes estar extraordinariamente cerca de ellas".

Son especiales, además, porque llegar hasta ellas supone toda una aventura. "Primero fuimos hasta Shanghái, de ahí a Nueva Zelanda, luego a Tonga y después hay que llegar en barca hasta una pequeña isla".

La fauna española se la sabe al dedillo, pero lamenta lo difícil que es fotografiarla. "Entre la cantidad de hábitats destruidos y la tradición cazadora, los animales son bastante esquivos".

Castelló, filmando un cachalote. Cedida

En otros países, "en Sudáfrica o Estados Unidos, puedes tener un ave rapaz relativamente cerca. En España, no puedes acercarte a un milano real a menos de 500 metros".

Incluso las aves que migran desde España "puedes acercarte y fotografiarlas cuando están en África. En España, sin embargo, están 'acojonadas'".

Preguntado si en algún momento ha unido la medicina y la fotografía de naturaleza, se muestra tajante. "Intento que no. Me han ofrecido ir a operar a África, hay cirujanos que lo hacen, pero en España también puedes hacer una gran labor, por eso trabajo y apoyo la sanidad pública".

Además, "los viajes de fotografía y naturaleza me sirven para desconectar y me gusta que no tengan que ver con la medicina".

Confiesa que cada vez le gusta más ir a congresos ambientalistas y menos a los de su profesión.

"En un congreso médico, y no digamos de cirugía plástica, ves que algunos son un poco más estirados de lo que deberían. Lo contrastas con el mundo de la ecología y el conservacionismo y es algo radicalmente distinto".

La cirugía, especialmente estirada. "El problema con los cirujanos, en general, es que son personas con mucho ego", afirma entre risas. "Ya no digamos si es plástico, ¡y ya no digamos si es estético! Los biólogos son mucho más agradables".

La conversación vira hacia el cirujano plástico español más mediático, Pedro Cavadas. Al igual que Castelló, Cavadas tiene gusto por la naturaleza, pero desde el lado contrario.

"Es cazador con arco y eso, en el ambiente de la ecología, le ha ganado ciertos enemigos. Pero es un personaje brillante y, además, interesante para la prensa: va vestido de camuflaje, en un jeep descapotable, tiene una fundación para ir a África... Huye del estereotipo".

También afirma que hay muchos cirujanos españoles trabajando fuera de nuestro país que son "muy brillantes pero con un perfil menos mediático". Quizá para ahorrarse algún que otro comentario, insiste: "Cavadas es muy brillante desde el punto de vista técnico".

Castelló, a punto de sumergirse en el océano. Cedida

Castelló ya tiene planificadas las expediciones del próximo año: Senegal —"es más barato que irse a Canarias"—, el archipiélago de Cocos en Costa Rica y "un destino familiar en agosto que todavía está por decidir".

Pero el que más ilusión le hace preparar es un viaje a la Antártida en marzo. "Espero fotografiar focas leopardo debajo del agua. Entraña muchas dificultades técnicas, pero es un viaje que hay que hacer en la vida".

En el campo divulgador, dará el salto de las cuatro a las seis patas. Prepara un libro sobre chinches y otro más general, sobre los insectos de España.

"Los libros que he hecho son muy atractivos para las editoriales, pero me siento comprometido con la fauna ibérica, donde hay libros muy buenos de aves y mamíferos pero muy poquitos de insectos, y es una pena porque hay una diversidad alucinante".

Al preguntarle por los retos que le quedan en el campo de la cirugía, en cambio, pone los pies en el suelo. "Mi intención ha sido crear un servicio con continuidad en el tiempo, que forme a la gente y, cuando me jubile, dejar un servicio potente que sea útil a la sanidad pública".

Será uno de sus dos grandes legados.