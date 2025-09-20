Borja Yus (25), entrenador personal: "Puedes perder medio kilo a la semana si haces este ejercicio en el gimnasio"

Perder peso es uno de los grandes objetivos que se repite cada septiembre y después de las fiestas. Sin embargo, hacerlo de forma rápida y sin control suele acabar en frustración, efecto rebote y, en muchos casos, pérdida de músculo.

El entrenador personal Borja Yus, muy activo en redes sociales y seguido por miles de personas en España, insiste en que la clave está en perder medio kilo a la semana: una meta modesta, pero sostenible y saludable.

"Cuando dejamos de entrenar durante dos o tres semanas y empezamos a notar que nuestros músculos se ven más pequeños, lo que realmente hemos perdido no es músculo, sino glucógeno", explica Yus.

"Si pasas más de tres semanas fuera, es probable que empieces a perder masa muscular. Aunque hay otra buena noticia: la memoria muscular es real y recuperarás antes de lo que piensas", añade el experto.

Sus palabras sirven de recordatorio: el verdadero enemigo no es tomarse un descanso puntual, sino los hábitos poco sostenibles que llevan al abandono.

Los nutricionistas coinciden con esta visión. Según el especialista Luis Zamora, para perder medio kilo semanal se necesita un déficit de aproximadamente 400 calorías al día, algo que se logra con pequeños ajustes en la dieta y combinando ejercicio de fuerza con actividad física cotidiana.

"Si quieres perder medio kilo a la semana, olvídate de pensar que el cardio es la única solución", señala.

En este punto, Yus coincide plenamente: entrenar con pesas no solo ayuda a moldear el cuerpo, también protege el metabolismo y evita que el peso perdido provenga del músculo.

La fórmula, según este entrenador, pasa por crear un déficit calórico moderado y mantener una rutina que no resulte imposible de sostener en el tiempo. Esto no implica renunciar a todo ni pasar hambre, sino aprender a elegir mejor.

"No permitas que tu mente te engañe haciéndote creer que lo has perdido todo", aconseja Yus, recordando que muchas veces la sensación de "verse más pequeño" no significa que el esfuerzo se haya ido por la borda, sino simplemente que el cuerpo ha perdido líquidos o reservas energéticas.

Otro de los grandes mitos que el experto desmonta es el de la rapidez. Muchos buscan perder dos o tres kilos en una sola semana, pero ese tipo de promesas suelen esconder dietas milagro y resultados poco duraderos.

El consejo de Yus

"Volver a donde estabas será mucho más rápido y sencillo que cuando desarrollaste ese músculo por primera vez", afirma Yus, subrayando que la constancia es la herramienta más poderosa para transformar el cuerpo.

Dormir bien, mantenerse activo a diario (caminar, subir escaleras, moverse más allá del gimnasio) y no obsesionarse con la báscula completan el enfoque de este entrenador.

Incluso después de periodos de inactividad, el cuerpo tarda más en perder músculo de lo que la mayoría piensa, lo que refuerza la idea de que los cambios físicos deben medirse en meses, no en días.

En definitiva, perder medio kilo a la semana no es solo un objetivo realista, sino también la forma más inteligente de adelgazar.

Borja Yus lo resume con una filosofía sencilla: comer mejor, entrenar con cabeza y ser paciente. Tres pasos que pueden marcar la diferencia entre un cambio pasajero y un verdadero estilo de vida.