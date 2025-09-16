Joseba Arguiñano (40 años), chef, tiene la cena perfecta para perder peso de forma rápida: "En 15 minutos y sin cocinar"

Conocimos a Joseba Arguiñano cuando empezó a aparecer en el legendario programa de cocina de su padre, pero en poco tiempo ha conseguido convertirse en una cara conocida para todos los españoles. Ambos cocineros aportan enfoques diferentes.

Mientras que Karlos, el padre, nos ha enseñado a dominar los guisos más cercanos a la tradición, Joseba trae sabores más arriesgados y de vanguardia. En cualquier caso, la cocina de ambos está llena de alimentos saludables que la hacen perfecta para el día a día.

En este sentido, Joseba ha presentado en su perfil de Instagram una receta que funciona como, o bien "aperitivo saludable", o bien "una cena ligera", tal y como ha explicado en sus redes sociales. Sin duda, es un plato que reúne varias propiedades.

Se trata de una tosta con crema de aguacate, hummus de aceituna negra y encurtidos, tres alimentos que se han asociado con muchos beneficios para la salud. La mezcla se coloca sobre una rebanada de pan tostado, pero ¿cómo se elabora?

Por un lado, el hummus de aceituna negra se elabora con garbanzos cocidos, aceitunas negras, tahini, ajo, limón, aceite de oliva, comino y perejil. Por otro lado, la crema de aguacate lleva, aparte de esta fruta, huevo cocido, cilantro, yogur griego, lima, aceite de oliva.

Ambas cremas se preparan por separado, pero se combinan encima de la tosta, a ser posible usando una manga pastelera. Por último, la tosta se termina colocando los encurtidos por encima: cebollitas, aceitunas, guindillas, tomates deshidratados…

Joseba Arguiñano explica que este plato está terminado en tan sólo 15 minutos y que no es necesario cocinar. De todas formas, apunta que el pan debería estar bien tostado para que las cremas no lo reblandezcan. De esa manera, el plato es una delicia.

Ingredientes saludables

Pero no sólo eso, la receta que plantea Arguiñano también es saludable y es que tanto el aguacate como los garbanzos, que son los pilares de esas dos elaboraciones, son una fuente de fibra, que no sólo tiene la capacidad de mejorar el tránsito intestinal.

La fibra alimentaria es el principal alimento de nuestra microbiota intestinal, que cada vez se relaciona con más funciones de nuestro organismo, pero también se ha relacionado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Esto se debe a que la fibra es capaz de capturar algunas de las moléculas que pueden favorecer el aumento de los niveles de colesterol en sangre, así como el exceso de azúcares y de grasa que viajan por el sistema digestivo. Evita que sean absorbidos.

Pero, además, esta tosta, que es vegetariana, contiene tres importantes fuentes de proteína, que son el huevo cocido, el yogur griego y los garbanzos. El pan en el que se sirve, que es recomendable que sea integral, también lleva un aporte modesto de proteínas.

Aunque las proteínas de origen vegetal suelen tener una deficiencia en algún tipo de aminoácido esencial, cuando se combinan legumbres y cereales, garbanzos y pan, el aporte de proteína se completa.

El aceite de oliva virgen extra y las aceitunas aportan grasas saludables, que se han asociado con un menor riesgo cardiovascular. Concretamente, contienen ácidos grasos monoinsaturados, capaces de mejorar el perfil de colesterol en la sangre.

Pero, además, el aceite de oliva virgen extra y las aceitunas contienen vitamina E, que es uno de los componentes antioxidantes más potentes de los alimentos. Debido a la presencia del aguacate y las especias, la receta también contiene varios minerales y vitaminas.