Víctor Alfaro (53), podólogo: "Casi todo el mundo tiene algún problema en los pies en España y nadie lo sabe, no se cuidan"

El reconocido podólogo a nivel mundial lanza un aviso a los españoles para el cuidado de los pies.

¿Has pensado últimamente en tus pies? Probablemente no. Los pies son la base de nuestro bienestar: nos llevan de un lado a otro, soportan el peso del cuerpo durante toda la vida, pero rara vez reciben la atención médica o el cuidado preventivo que sí proporcionamos a otras partes de nuestro cuerpo.

Mientras las revisiones dentales y oftalmológicas forman parte de nuestros hábitos de salud, muy pocos incluyen visitas regulares al podólogo en su rutina.

"Los pies tienen 28 huesos, 33 articulaciones y más de 100 tendones. Es una pieza perfectamente diseñada, más avanzada tecnológicamente que la zapatilla más moderna del mercado", explica Víctor Alfaro, podólogo del Real Madrid y director de Podoactiva, poniendo en valor la sofisticación de esta estructura que sostiene nuestros pasos día tras día.

Sin embargo, en la consulta la realidad es muy diferente: las personas suelen acudir solo cuando el dolor ya no les permite caminar, cuando aparecen callos, durezas o una uña encarnada.

Alfaro advierte de los riesgos de llegar tarde y recalca la importancia de actuar en etapas tempranas, especialmente en los niños: "Los niños deberían pasar una revisión a los 4 años, porque a esa edad todo se cura fácil. Un problema solucionable acaba con una carrera años antes de que empiece".

Y aquí es donde llega la gran alerta: "Casi todo el mundo tiene algún problema en los pies y casi nadie lo sabe. No hay cultura de cuidarlos, como sí hay con los dientes o los ojos", denuncia el especialista, lanzando un mensaje directo tanto a adultos como a familias.

Esta falta de prevención genera problemas evitables a largo plazo y se traduce en molestias, dificultades para hacer deporte o incluso lesiones crónicas.

Los errores más comunes, según Alfaro, empiezan por el calzado: "Especialmente en mujeres con tacones o zapatos en punta, o en deportistas con calzado inadecuado".

Además, cada pie es único. "No existen dos pies iguales", afirma el experto tras analizar más de 300.000 pacientes con tecnología específica, lo que refuerza la necesidad de diagnóstico y tratamiento personalizado en manos profesionales.

Ignorar los pies no es solo una cuestión estética o de comodidad; es un tema de salud y calidad de vida. Por eso, desde el Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos de España insisten: “La importancia del cuidado frecuente de los pies por profesionales titulados para mantener un buen estado de salud”.

Y para que el mensaje cale, recuerda esta máxima: "Tus pies merecen el mismo amor que le das al resto de tu cuerpo".

Víctor Alfaro es uno de los podólogos más reconocidos a nivel mundial, especialmente en el ámbito deportivo.

Nacido en Tierz (Huesca), es enfermero de formación por la Universidad de Zaragoza y, posteriormente, se especializó en podología en la Universidad de Manresa.

Cofundador y director general de Podoactiva junto a su hermano Javier, ha sido pionero en la aplicación de tecnología avanzada en el diseño de plantillas personalizadas, logrando que su empresa cuente hoy con más de cien clínicas en España y otros países.