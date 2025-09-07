Guía para ver el eclipse total de luna de este domingo: las mejores zonas y horas para observarlo en España

El Sol, la Tierra y su satélite natural se alinearán este domingo formando un espectacular eclipse total de Luna que será visible en casi todo el planeta. Las mejores imágenes se podrán tomar desde el continente asiático. Casi toda América, por su parte, se lo perderá.

¿Qué podremos ver? Sobre la Luna llena empezará a deslizarse la sombra de la Tierra que llegará a cubrirla por completo y luego se marchará. Además, nuestro satélite se coloreará de tonos rojizos al paso de esta sombra, dando lugar a una Luna de sangre.

España es uno de los países afortunados que podrá ver el espectáculo completo, tanto la fase parcial del eclipse, el momento en el que la sombra de la Tierra sólo cubre partes de la Luna, como la fase total. Ahora bien, habrá que ir a buscarlo.

Pero, ¿por dónde empezamos? Si el Sol se oculta por el oeste, deberemos mirar justo en la dirección opuesta a la zona en la que se está produciendo el crepúsculo. Y, por lo tanto, en las provincias más al este anochecerá antes que en las del oeste.

Tal y como explica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Tierra comenzará a proyectar su sombra en la Luna a las 18.27 horas (hora peninsular) del domingo. El cielo todavía estará muy iluminado, nuestro satélite tendrá muy poco brillo y será difícil de observar.

La fase total, cuando la sombra de la Tierra cubra toda la superficie de la Luna, se producirá una hora después, concretamente, a las 19.31 horas. Y el satélite permanecerá cubierto hasta las 20.53 horas, cuando volverá a entrar en fase parcial.

Entonces, la proyección de nuestro planeta seguirá su camino hasta abandonar la Luna a las 21.56 horas. Durante todo este tiempo se podrán observar tonalidades rojizas en el contorno de la sombra de la Tierra, dándole color a la Luna.

Esto se debe a que la zona del contorno se corresponde a una porción de luz solar que atraviesa la atmósfera y le da ese color. Cuando la segunda fase parcial termina, la Luna del domingo será llena, blanca y brillante.

Debido a la hora a la que tendrá lugar el fenómeno, las fases más visibles serán las que se produzcan más tarde, debido a que el cielo estará más oscuro entonces y la Luna brillará más. El fenómeno se apreciará mejor desde España según pasen las horas.

Dirección este

Además, los expertos han avanzado que se verá mejor en las comunidades orientales de España, como las islas Baleares o Cataluña. Esto se debe a que anochece antes por el este y será por este punto cardinal también por donde aparecerá la Luna.

Por tanto, los lugares donde peor se observará el fenómeno será en las islas Canarias y en las zonas más occidentales de Galicia. Debido a que estas zonas son el extremo oeste de España para cuando salga la Luna por su horizonte, la fase total ya habrá acabado.

Es decir, en estas zonas sólo llegarán a ver una parte de la fase parcial. Por esta razón, si quieres ver el eclipse total de Luna desde España lo mejor es dirigirse al este y tener claro que las mejores vistas se producirán a partir del anochecer, con el eclipse ya avanzado.

Este domingo, además, la Luna estará cerca del horizonte y esto tiene dos principales consecuencias. La primera de ellas es que la Luna se verá de un tamaño más grande de lo habitual y, por eso, puede ser un fenómeno muy llamativo.

Sin embargo, esto también significa que las ciudades con horizontes cubiertos por edificios o las zonas de vegetación alta van a tener falta de visibilidad. Recomiendan los expertos, por tanto, que si queremos ver el eclipse lo hagamos en una zona despejada.

Las playas orientales de Baleares, las de Cataluña y el norte de la Comunidad Valenciana pueden ser lugares privilegiados para observar este fenómeno, siempre que no haya demasiada nubosidad, por su posición geográfica y el mar como línea del horizonte.

Otra característica a tener en cuenta a la hora de observar este fenómeno es que no es necesario utilizar ningún tipo de lente protectora, como gafas para eclipses. Al contrario que los eclipses solares, la luz que producirá el del domingo no es dañina para el ojo humano.

No es el primer eclipse total de Luna que se produce este año en España. El pasado 14 de marzo se produjo otro que, en esa ocasión, fue visible en la zona oeste de nuestro país y tuvo lugar entre las 6 de la madrugada y las 8.30 horas.

Si este eclipse de Luna te deja frío, no te preocupes. España se está preparando para un eclipse total de Sol el próximo 12 de agosto de 2026, un tipo de eclipse que lleva sin producirse en la península Ibérica desde hace más de un siglo.

Se repetirá al siguiente año, en 2027, y a principios de 2028 habrá otro eclipse solar anual visible desde España. Es decir, que nuestro país entra ahora en una fase excepcional astronómica con tres eclipses solares muy seguidos. Tras ellos, no volverá a haber otro hasta el año 2053.