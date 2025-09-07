La física Mar Gómez no se corta y alerta sobre el eclipse lunar total de septiembre: "El mejor lugar para verlo en España es..."

Con la llegada de septiembre no solo llegan las vacaciones y la etapa veraniega a su fin sino también un espectacular eclipse total de Luna que se podrá ver desde casi todo el planeta.

Este evento astronómico será único y asombrará a todo tipo de curiosos alrededor del mundo, que mirarán con atención hacia arriba en dirección a la luna.

En todo caso, para entender con más profundidad de qué se trata, la física y divulgadora Mar Gómez ha explicado en sus redes sociales en qué consiste este fenómeno y cuáles son los mejores sitios para verlo.

Eclipse lunar a la vista

Si bien todavía queda menos de un año para la llegada del esperado eclipse solar total que se podrá ver en toda España el próximo mes de agosto de 2026, tenemos unos cuantos eventos astronómicos para los amantes de las estrellas y los satélites.

Se trata del eclipse total lunar que llegará la tarde de este 7 de septiembre. "La Luna del Maíz de este domingo viene acompañada de un eclipse lunar y de una Luna de Sangre", afirmaba la experta Mar Gómez.

Al parecer se podrá ver en todo el este de Europa y África así como en casi toda Asia y gran parte de Oceanía. "En otros lugares del mundo solo se verá parcialmente, siendo menor la visibilidad cuanto más al este u oeste nos encontremos de la región de visión completa", apunta Gómez.

Por su parte, en España será un caso especial a la hora de poder visualizar este fenómeno. "Con la excepción de Galicia y las Islas Canarias, la Luna se elevará sobre el horizonte con la fase de totalidad ya en marcha", revelaba la física. "Las Islas Baleares serán el mejor lugar, ya que allí se podrá observar entre 40 minutos y 1 hora de la fase de eclipse total".

En todo caso, a diferencia de otros eventos que se pudieron ver en horario nocturno, este eclipse tendrá lugar por la tarde del domingo.

"Como podemos imaginar, el fenómeno habrá comenzado horas antes de que la Luna sea visible en nuestro país. La fase penumbral, cuando la Luna entra en la penumbra (la zona más clara de la sombra de la Tierra), empezará a las 19:19 y terminará a las 22:55 (hora peninsular)", indicaba la experta.

Asimismo, la totalidad de este evento es el momento en el que la Luna se encuentra "completamente en la umbra de la Tierra".

En esta fase es cuando se produce la tan famosa Luna de Sangre, conocida así por su color rojizo: "Esto se debe a que la Luna queda totalmente oculta tras la sombra de la Tierra, pero parte de la luz solar alcanza al satélite tras atravesar nuestra atmósfera. Este mismo efecto provoca los tonos rojizos de los atardeceres y amaneceres, debido a la dispersión de la luz".

Por tanto, este fenómeno se produce solo porque la Luna está en su fase de Luna Llena, en este caso es el 7 el día que el satélite blanco alcanza esta fase.

"En este caso, se trata de la Luna del Maíz, llamada así porque en gran parte del norte de Estados Unidos esta es la época del año en la que se recolecta el maíz", señalaba Gómez.

De tal manera, este evento se podrá vivir en casi todo el mundo. En el caso de España, se beneficiará especialmente Baleares al ser el territorio español más al este de Europa. Aun así, en el resto de regiones peninsulares también se podrá visualizar, pero durante menos tiempo.

Así, la fase en la que la sombra de la Tierra cubra completamente la Luna será alrededor de las 19:31, y mantendrá cubierto hasta las 20:53.

Después de este eclipse lunar total, hay otros dos eclipses solares a la vista. El primero será el último del 2025 y se podrá ver solo en algunas zonas de la Tierra como la Antártida y Oceanía, mientras que el segundo será el primero de 2026: un eclipse solar anular, visible desde la Antártida, África y América del Sur.