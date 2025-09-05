Los científicos piden que España se prepare para lo que llega el domingo: tardará mucho tiempo en repetirse

El próximo domingo la mayor parte de España podrá disfrutar de uno de los espectáculos astronómicos más accesibles: un eclipse total de Luna, que además la teñirá de color rojo. Este fenómeno también es conocido como la Luna de sangre.

Un eclipse lunar se produce cuando la Luna atraviesa la sombra de la Tierra y queda privada de la luz solar, que es la que da brillo al satélite. Se ven desde más lugares de la Tierra que los eclipses solares. Este, en concreto, se verá en todas las zonas de la Tierra en las que sea de noche.

El acontecimiento será visible durante el atardecer del 7 de septiembre en la mayor parte del país. Por desgracia, en lugares como las zonas más occidentales de Galicia y en las islas Canarias sólo se podrá observar el final de la fase parcial.

Aunque se trata de un eclipse, los expertos han declarado que la Luna no se verá oscura por completo, sino que tendrá un tono rojizo. Ese color se debe a que parte de la luz solar se desvía por la atmósfera terrestre y se proyecta en la Luna.

Se trata de uno de los eclipses más accesibles debido a que se puede observar a simple vista, sin tener que utilizar lentes especiales para mirarlo con seguridad. "No entraña ningún peligro ni requiere ningún tipo de instrumentación especial".

Así lo señala la web del Instituto Geográfico Nacional (IGN). La Luna saldrá totalmente eclipsada en casi toda la península, islas Baleares, Ceuta y Melilla. El Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) señala que los mejores lugares para ver el eclipse están en el este.

En concreto, Baleares y Cataluña serían las dos comunidades autónomas en las que este fenómeno se verá mejor. En las zonas más occidentales de Galicia y Canarias se verá sólo la fase parcial de este fenómeno, pero ¿por qué?

El orto lunar, que es el momento en el que la Luna atraviesa el plano del horizonte, se va a producir inmediatamente después del final de la totalidad, como explica el IGN. Esta Luna de sangre será inicialmente difícil de ver por su escaso brillo.

En cualquier caso, a medida que ascienda irá aumentando su brillo y el cielo, a su vez, se irá oscureciendo. Se irá haciendo con el tiempo, por tanto, más visible con el paso de las horas. La Luna del domingo, además, tendrá una apariencia más grande.

Esto se debe a que estará muy cercana al horizonte y el IAC adelanta que va a ser muy "atractiva para los observadores". En cualquier caso, si queremos ver este fenómeno recomiendan que busquemos lugares con campo de visión despejado hacia el este.

Los horarios de este fenómeno, teniendo como referencia Madrid, serán los siguientes. El máximo del eclipse tendrá lugar a las 20.11 horas, el eclipse parcial comenzará a las 18.27 horas y terminará a las 21.56 horas. El eclipse total será de 19.31 horas a 20.53 horas.

Una vez termine el eclipse total, la Luna irá saliendo de la sombra de la Tierra y perderá con rapidez su color rojo. Entonces, se mostrará brillante, como una Luna llena habitual. Cuando la Luna entra por completo en el cono de sombra de la Tierra se habla de eclipse total.

Es en ese momento cuando adquiere un característico tono rojizo que "la convierte en la célebre Luna de sangre", precisa el IAC. Un fenómeno mucho más frecuente que los eclipses solares totales.