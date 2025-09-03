Pablo Puyol (49 años), rotundo sobre el ejercicio que hace para lucir músculos: "Te pone fuerte como el vinagre"

El actor Pablo Puyol es un todoterreno en el espectáculo. En el mundo de la actuación se le podría calificar como una triple threat, o triple amenaza, que es como en inglés se refieren a los intérpretes capaces de actuar, cantar y bailar a la perfección.

Lo vimos hacer todo eso cuando actuaba en la mítica serie Un paso adelante, pero, desde entonces, ha seguido apareciendo en televisión, cine y teatro. De hecho, el actor destaca en el mundo del teatro musical, una disciplina muy exigente a nivel físico.

Para hacernos una idea, Puyol compartió cuál era su rutina de ejercicio cuando sustituyó a Antonio Banderas en la gira del musical A Chorus Line. Cuenta que le hicieron firmar por contrato realizar un entrenamiento específico cada día que hubiera función.

Puyol aseguró durante esta época tener que hacer "300 abdominales, 50 flexiones, todo tipo de ejercicios de pierna" y eso sin contar la hora de calentamiento previa y las funciones. "¡Es que te pones hecho un bicharraco!", confesó a La Vanguardia.

El actor, de todas formas, siempre se ha caracterizado por tener una forma física envidiable y la sigue manteniendo ahora que está a punto de cumplir los 50 años. Y esto se debe a que el deporte y la alimentación saludable ya forman parte del estilo de vida del actor.

¿Qué sabemos sobre los hábitos de Pablo Puyol? A través de las entrevistas que ha concedido sabemos que el actor lleva practicando ejercicio desde muy joven y es que, de hecho, en un principio su carrera soñada fue la de deportista.

"Si hubiera algún deporte en el que pudiera llegar a ir a unas Olimpiadas lo haría", dijo Puyol en esta entrevista para Enfermería 21. "Aunque ya la edad no perdona y me sería imposible aguantar la carga de entrenamientos que ello requiere".

En cualquier caso, esto no le ha impedido apuntarse a cumplir retos como hizo en 2021 en el programa El Desafío, de Antena 3. En ese programa le vimos hacer parkour, disparar un arco y también superar los cuatro minutos sin respirar debajo del agua.

Puyol lleva haciendo deporte desde que era muy pequeño. A los diez años comenzó en el baloncesto, tal y como explicó en esta entrevista para El Periódico, y a los 15 años pasó a jugar al voleibol, consiguiendo entrar en la División de Honor a los 19 años.

Deportes variados

En ese momento fue cuando entró en contacto con el mundo de la danza y de la actuación y poco a poco tuvo que dejar de lado el voleibol debido a que era incompatible seguir con ambas actividades a pleno rendimiento.

En cualquier caso, el deporte sigue formando parte del día a día de este actor, aunque ha confesado en ocasiones que no tiene un ejercicio físico fijo y establecido, sino que disfruta de un estilo de vida activo en el que combina actividades.

"No suelo hacer solo un deporte, siempre estoy haciendo muchas cosas a la vez: un día puedo ir al gimnasio y después echarme un partido de pádel, y otro día me meto en el agua y hago surf o pádel surf", explicó a Enfermería 21.

Admite a El Periódico que disfruta más de hacer deporte que de verlo por televisión o en directo. A este medio también le confesó que iba al gimnasio, pero también sale a correr e, incluso, a remar en kayak en la naturaleza.

"Tengo una casa de campo junto a un pantano en Madrid. Y, cuando puedo, me escapo con el kayak y me tiro un par de horas por ahí", explicó. También está probando el wakeboard, esquí acuático con tabla: "Es muy divertido y con eso sí haces ejercicio. Te pone fuerte como el vinagre".

El actor sostiene que llegado a cierta edad es fundamental empezar a cuidarse: "Mi forma física es por genética y porque miro la alimentación". En concreto, Pablo Puyol ha confesado seguir una dieta vegana por razones éticas.

Es decir, no come productos de origen animal: no sólo evita el consumo de carne, sino también de otros productos que sí toman los vegetarianos como los huevos y los productos lácteos. Y está claro que no tiene problema para acumular las proteínas necesarias para la construcción de músculos.