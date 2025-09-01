Pedro Ruiz (78), alto y claro sobre su rutina para estar joven: "Lo hago a diario y tiene un impacto increíble en mi cuerpo"

Presentador, escritor, actor y humorista. Son algunas de las palabras que definen al incombustible Pedro Ruiz.

A sus 78 años sigue sorprendiendo con la misma vitalidad y energía que lo han caracterizado a lo largo de su carrera en el mundo artístico.

El secreto detrás de su envidiable estado físico y mental lo desveló él mismo en una reciente entrevista y no dejó indiferente a nadie.

"Todos los días me baño en una piscina helada, incluso en invierno. Lo hago desde hace 40 años, aunque esté lloviendo o nevando", confesó en COPE el polifacético artista, explicando que este ritual es innegociable en su rutina diaria.

Se trata de una práctica que, según él, le ayuda a mantenerse en forma, con la mente clara y el cuerpo en alerta.

"Tiene un impacto increíble en mi cuerpo. Aunque no me quedo mucho tiempo, unos dos minutos, la sensación de vitalidad y la reacción positiva del cuerpo hacen que valga la pena", explicaba sobre su ritual

Incluso durante la histórica nevada de Filomena en 2021, Ruiz intentó mantener la costumbre, aunque reconoce con humor que "la piscina estaba completamente congelada y no pude hacerlo durante cinco días seguidos".

Más allá de los baños fríos, Pedro Ruiz asegura que su salud es fruto de una decisión que tomó siendo apenas un niño: "Desde los 10 años decidí no probar tabaco, alcohol ni sustancias”.

Una disciplina que ha mantenido durante toda su vida y que, según él, es el mayor regalo que puede darse una persona. "El hombre más rico del mundo pagaría por la salud que tengo a mi edad”, afirmó con orgullo en la misma entrevista.

Eso no significa que viva privado de ciertos caprichos: reconoce que le gusta consumir Coca-Cola, naranjada y agua, pero siempre lejos de cualquier bebida alcohólica. Un estilo de vida que encaja con su filosofía de autocontrol y cuidado personal.

"Soy una persona sosegada, que escribe todos los días, lee, va al cine, con gustos sencillos, muy casero y tranquilo, que come poco, lo que es, seguramente una de las claves de mi buena salud, y hago mucho ejercicio", señalaba en una entrevista en La Razón.

Además, no pierde el sentido del humor y compartió con sus seguidores en redes sociales una reflexión sobre su dieta, en tono humorístico.

"Los que me niegan el pan y la sal no saben lo bien que me sienta la dieta. Gracias", señalaba desde su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Pedro Ruiz no solo cuida su cuerpo, también su mente. Para él, la vitalidad pasa por mantenerse activo, creativo y con nuevos proyectos en el horizonte. "En la vida hay que tener más planes que años", asegura, subrayando que la actitud positiva y la motivación son tan importantes como la dieta o el ejercicio.

Su visión conecta con los valores que aprendió de su madre, a quien define como una mujer humilde y solidaria. "Ayudar no consiste en grandes gestos, sino en pequeños detalles del día a día", explicó, mostrando la raíz de su carácter cercano y humano.

La fórmula mágica de Pedro Ruiz

Lo que impresiona del artista catalán no es solo su rutina, sino la coherencia con la que ha vivido su vida. A diferencia de muchos personajes públicos, ha mantenido una trayectoria limpia de excesos, centrada en el trabajo constante y en una concepción muy personal del bienestar.

Hoy, a sus 78 años, continúa con proyectos creativos y mantiene un estado físico envidiable, lo que lo convierte en un referente de longevidad activa en el mundo del espectáculo español.

Su secreto, lejos de fórmulas mágicas, se basa en disciplina, constancia y actitud positiva. Como él mismo resume: "La mayor fortuna que tengo no es el dinero ni el éxito, sino la salud".