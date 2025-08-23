Una farmacéutica no se corta y destapa lo que vende por las noches en España: "Hay que tener más cuidado, chicos"

Trabajar por la noche en una farmacia de guardia 24 horas da para contar después muchas anécdotas. Hasta estos puntos se suelen acercar personas que tienen una urgencia, pero no siempre tiene por qué ser este el caso.

Algunas personas también dejan la compra de medicamentos para el último momento y tiran de este servicio nocturno de la farmacia de su barrio. En cualquier caso, siempre es curioso ver cuáles son los productos por los que se han desvelado.

En este sentido, la farmacéutica Claudia Vega ha utilizado su cuenta de Tik Tok para mostrar en un vídeo todo lo que se ha vendido en su farmacia durante un sábado por la noche. Su publicación ya tiene más de 1,5 millones de visualizaciones.

La farmacéutica explora el registro de ventas de su farmacia y va detallando los productos que encuentra, explicando qué tipo de medicamento observa y cuáles son sus aplicaciones para nuestra salud. Y la muestra es de lo más variada.

"Empezamos a las 12 horas como siempre. 12.11 h, Sibilla diario, que son unas pastillas anticonceptivas diarias con receta médica y las compraría alguien que se olvidó de recogerlas antes", explica esta experta.

Tan solo tres minutos después, otro cliente vino pidiendo "Fosfomicina que es un antibiótico en sobres para la infección de orina y que supongo que vendría de Urgencias con una infección de orina", detalla la farmacéutica.

A las 12.32 horas llegó otro cliente a su farmacia pidiendo Movicol. "Es un fármaco que se vende con receta médica, pero no entra en el seguro. Cuesta veintipico euros y es un laxante. Pues para alguien con estreñimiento crónico que quiere una ayuda para ir al baño".

Es posible que una de las peticiones más extravagantes sucediera a las 1.40 horas de la madrugada cuando alguien apareció pidiendo un kit antipiojos, completo para la eliminación de estos parásitos. La farmacéutica, sin embargo, explica que no es una petición tan extraña.

"Ahora mismo se están vendiendo muchísimos porque con los campamentos de verano, que los niños están más juntos" han proliferado los casos de cabezas infestadas de estos pequeñísimos y molestos insectos.

Compras curiosas

A las 2.17 horas alguien compró tests de antígenos, que en la época de la pandemia eran el pan nuestro de cada día. "Compró diez tests de antígenos. No sé si lo quería para toda la familia o repetirlo muchas veces. Y paracetamol, para dolor, fiebre…".

La experta señala que este cliente era alguien que quería saber si tenía covid y se encontraba mal. Una hora después, a las 3.11 horas, alguien vino pidiendo un medicamento llamado Cumbran de 1,5 miligramos. ¿Qué es este producto?

"Esto es la pastilla del día después. Esto es urgente, hay que tomársela lo antes posible para que sea efectiva", explica esta experta. Efectivamente, el prospecto señala que se debe tomar a las 12 horas de la relación sexual y nunca después de las 72 horas.

Cuando solo quedaban trece minutos para las 4.00 horas de la madrugada apareció un cliente pidiendo unas muletas. "Me río porque me estoy imaginando a Javi [su compañero] por la ventanilla, que tiene un huequito de nada, pasando las muletas. Alguien que se haría un esguince o se rompería algo".

"A las 4.50 horas, Monurol. Es lo mismo que la Fosfomicina, antibiótico en sobres para la infección de orina. Vendría de Urgencias, siempre se vende con receta médica porque es un antibiótico", señala esta experta.

A las 4.54 horas volvieron a pedir otra pastilla del día después, "hay que tener más cuidado, chicos", avisa la farmacéutica. Después, a las 5.15 horas de la mañana alguien compró Fortasec, "para cortar la diarrea, alguien que está mal del estómago".

Tan solo veinte minutos antes de las 6 de la mañana alguien volvió a comprar dos tests de antígenos. "Estos días hay muchísimos casos de covid y se están volviendo a vender una barbaridad los tests de antígenos", cuenta.

A las 6.05 horas alguien compró un test de embarazo, "alguien que pensaba que estaba embarazada y es más fiable si lo haces con la primera orina de la mañana", explica. La última compra se realizó a las 7.15 horas de la mañana.

¿Para qué madrugaría tanto este cliente un fin de semana? Pues para comprar una pasta de dientes. "Una pasta de dientes blanqueadora. Este cliente sería alguien que quería lavarse los dientes a las 7.00h de la mañana", concluye la farmacéutica.