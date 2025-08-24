Nuria Fergó (46 años) revela su punto débil en las comidas: "Intento comer sano pero este alimento es mi perdición"

Nuria Fergó es uno de los rostros más queridos de nuestro país tras su paso por la histórica primera edición de Operación Triunfo, en el año 2001.

Con su voz potente y una sonrisa que transmite cercanía, ha sabido construir una sólida carrera musical de más de dos décadas, fusionando con naturalidad la copla y la canción española con ritmos pop.

Más allá de su talento en el escenario, donde también ha hecho incursiones como actriz, Nuria se ha consolidado como un referente de bienestar y autenticidad, manteniendo siempre una conexión especial con un público que la vio nacer y que ha crecido junto a ella.

La cantante malagueña demuestra que cuidarse no significa renunciar a la vida, sino aprender a escuchar al cuerpo y a la mente. Su secreto no es ningún milagro, sino una combinación de constancia, alimentación saludable y, sobre todo, mucho amor propio.

Para Nuria, el deporte es una cita innegociable, no por obligación, sino por convicción. Lejos de obsesionarse, ha encontrado una rutina que se adapta a su ritmo de vida y que le llena de energía.

"Intento hacer deporte todos los días. Y si no puedo ir al gimnasio, pues me voy a andar", confesó en una entrevista para la revista Pronto. Esa caminata diaria es su pilar fundamental, un momento para despejar la mente y activar el cuerpo.

Además, dedica al menos tres días a la semana a un entrenamiento más específico. Como explicó para Women's Health, su foco está en la fuerza: "Fortalezco sobre todo los brazos y el ‘core’... Para brazos, hago ejercicios de curl de bíceps, isométricos, con TRX… Y para el core, planchas, ¡son buenísimas!".

La filosofía de Nuria en la cocina es igual de sencilla: comer bien, sin castigarse. Su dieta se basa en productos frescos y naturales, pero con la flexibilidad que exige su ajetreada carrera. "Como muy sano: mucho pescado, fruta, verdura, pasta...", reveló a la revista Lecturas.

"Intento comer sano, pero si me tengo que comer un buen plato de pasta, me lo como. Y el chocolate es mi perdición. El equilibrio es la base de todo", señalaba.

Sin embargo, es honesta sobre los desafíos: "Con mi ritmo de vida, a veces tiro de los tuppers de toda la vida".

Esta naturalidad la acerca a la gente, demostrando que la perfección no existe. Y como buena amante de los placeres, hay algo a lo que no renuncia: "Lo que nunca falta en mi dieta es el chocolate".

Entre sus platos favoritos, Nuria Fergó siente una debilidad especial por la cocina tradicional andaluza. Disfruta enormemente de un buen gazpacho en verano, las lentejas caseras de su madre y, como plato estrella que le encanta preparar, un wok de verduras con pasta o arroz, una opción saludable y rápida que encaja perfectamente con su estilo de vida.

Quizás la clave más importante de su bienestar es que Nuria Fergó entiende la salud como un todo. Sabe que de nada sirve tener un cuerpo fuerte si la mente no está en calma.

Por eso, no duda en hablar abiertamente de sus herramientas para cuidarse por dentro. "Voy a terapia y hago meditación. Me ayuda a conocerme, a saber gestionar mis emociones", compartió en sus redes sociales.