Bruno, 61 años, alto y claro sobre la mejor rutina saludable para perder peso en España: "En 7 meses perdí 33 kilos"

Bruno, 61 años, alto y claro sobre la mejor rutina saludable para bajar de peso en España: "En 7 meses perdí 33 kilos"

¿Cuántas veces hemos sentido que el tiempo se nos echa encima, especialmente cuando se acercan esos eventos importantes como bodas, bautizos o cualquier otra celebración? Es natural querer sentirnos y vernos bien, y a menudo, buscamos soluciones rápidas para alcanzar nuestros objetivos. Pero más allá de la prisa, lo que realmente anhelamos es una mejora duradera en nuestra calidad de vida.

La historia de Bruno Aranda, a sus 61 años, es un testimonio inspirador de que el cambio es posible y profundamente gratificante. El 19 de octubre de 2024, Bruno tomó una decisión crucial: empezar a cuidarse de verdad. Su objetivo no era solo perder peso, sino recuperar su salud.

En solo siete meses, logró una asombrosa pérdida de 33,5 kg. Pero lo más impactante fue cómo esta transformación cambió su vida diaria: el dolor constante en las rodillas desapareció, el cansancio al mínimo esfuerzo se esfumó y recuperó la energía que creía perdida.

Ahora, Bruno se siente mucho mejor, con más vitalidad, más movilidad y más ganas de todo. Para él, ya no es una lucha, sino su forma de vivir; una mejora completa de su calidad de vida que, asegura, volvería a hacer mil veces. Su testimonio refleja una recuperación integral.

Si bien la transformación de Bruno, gracias al franquiciado de Naturhouse de la calle San Isidro, 7 de Talavera de la Reina (Toledo) fue un proceso dedicado a lo largo de varios meses, Naturhouse también entiende la necesidad de resultados más inmediatos para situaciones específicas. Para esos momentos en los que el reloj apremia, existe el Pack Express, una opción segura, práctica y respaldada por la experiencia Naturhouse.

Este plan está diseñado para ayudarte a perder hasta 2 kg en tan solo 2 días, a través de la disminución de la retención de líquidos, ajustes dietéticos específicos y la optimización del metabolismo a corto plazo.

¿Cómo funciona el Pack Express?

El Pack Express es un plan estructurado que combina alimentación y complementos clave:

Desayuno y Merienda Nutritivos: La rutina comienza con un desayuno funcional: cuatro cucharaditas de copos de Redunat Fibra mezclados con un yogur desnatado de aproximadamente 125 gramos. Este salvado de trigo no solo aporta fibra, vitaminas y minerales, sino que actúa como un regulador intestinal natural, promoviendo la saciedad y ayudando a controlar el colesterol. Esta misma combinación se repite en la merienda para mantener el apetito bajo control.

Platos Principales Saludables: Para el almuerzo y la cena, el plan incluye cuatro platos preparados elaborados con aceite de oliva virgen extra de primera calidad, sin conservantes ni colorantes. Estos platos están diseñados para ofrecer una fuente proteica de alto valor biológico que estimula el metabolismo y ayuda a mantener la masa muscular.

El complemento clave que incorporan es el glucomanano, una fibra soluble de origen natural con una notable capacidad de absorción de agua, que aumenta su volumen en el estómago y potencia su efecto saciante, ayudando a reducir la ingesta calórica.

Complementos Alimenticios Clave: El Pack Express se complementa con una selección de productos diseñados para potenciar tus objetivos. Gracias a sus propiedades diuréticas, digestivas y depurativas, estos productos fomentan la eliminación de líquidos, mejoran la función hepática y facilitan la digestión.

Entre ellos, Levanat Forte es un complemento en sobres que reactiva el organismo y favorece la depuración interna, especialmente en la eliminación del exceso de amoníaco. Su composición incluye vitamina C, que potencia la absorción del hierro y actúa como un potente antioxidante y dinamizador del metabolismo graso.

Por otro lado, el Cóctel Berlín es un concentrado líquido ideal tras las comidas principales. Combina extractos de plantas con efecto diurético, depurativo y digestivo, como la alcachofa y el té verde, junto a otros ingredientes que contribuyen a mejorar la microcirculación y el drenaje linfático, potenciando el efecto reductor y la sensación de ligereza

Ya sea que busques una transformación profunda y duradera como la de Bruno, quien recuperó su salud y vitalidad, o necesites un impulso rápido y seguro para un evento especial con el Pack Express, Naturhouse ofrece soluciones personalizadas. Ambos enfoques tienen un objetivo común: una mejora completa de tu calidad de vida. Es el momento de tomar las riendas y empezar a cuidarte de verdad.