Mario Picazo alerta de un cambio brusco del tiempo en España: "Se va a notar un descenso de las temperaturas"

Tras semanas de calor sofocante y más de 300.000 hectáreas quemadas por los incendios que aún continúan activos en España, llegan buenas noticias: el termómetro empieza a dar un respiro en gran parte del país.

El meteorólogo Mario Picazo confirma que desde las primeras horas de este lunes, ya se percibe un descenso de las temperaturas.

Un cambio que supone un alivio tras una de las olas de calor más intensas de los últimos años en nuestro país.

"Se va a notar un descenso térmico en muchas zonas del oeste peninsular y algunas del Mediterráneo norte", asegura.

Y esto no se queda ahí. El descenso continuará en los próximos días con temperaturas diurnas y nocturnas más bajas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que la causa principal es la entrada de masas de aire frío desde el Atlántico en el noroeste peninsular.

"El chorro polar presentará ondulaciones bastante más pronunciadas, con la formación de anticiclones de bloqueo en latitudes altas a corto y medio plazo", explica por su parte Samuel Biener, experto de Meteored.

Hoy ya se va a notar un descenso térmico en muchas zonas del oeste peninsular y algunas del Mediterráneo norte. El descenso seguirá esta semana con valores de temperatura diurnos y nocturnos más bajos. Aqui máximas de hoy lunes 14Z y miércoles 14Z#calor #OlaDeCalor #Incendios pic.twitter.com/fwkfVnnHJd — Mario Picazo (@picazomario) August 18, 2025

Además, los chubascos ganarán terreno, especialmente en el este peninsular, Baleares, Pirineos y otras zonas del tercio norte.

Biener alerta de que estas tormentas podrán descargar "con fuerza", incluso con "cierto grado de organización y dejando fenómenos adversos como vendavales y granizo de gran tamaño", sobre todo jueves y viernes.

En cuanto al calor, la Aemet indica que todavía habrá zonas donde las temperaturas superen los 35 grados: la mitad sur peninsular, depresiones del nordeste y algunas zonas de Baleares y Canarias.

Incluso se podrían alcanzar los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y depresiones del sudeste. Pero la verdadera diferencia se notará a partir del martes, cuando la vaguada atlántica traerá tormentas intensas y un claro descenso térmico.

El interior este peninsular, incluyendo Cataluña, Aragón, interior de la Comunidad Valenciana y Murcia, así como el este de Andalucía y Albacete, ya experimenta avisos por lluvias y tormentas.

Se esperan fuertes precipitaciones acompañadas de rachas de viento y granizo en zonas como el Teruel o Castellón. Tanto en estas zonas como en el Pirineo oscense y catalán se pueden acumular 30 mm a la hora.

⚠️🔴 AVISOS ROJOS | Litoral Sur de Alicante y Vega del Segura (Murcia). Se superarán 42-44 °C.



🌡Avisos naranjas por temperaturas máximas en zonas del este y sur de la Península y en Baleares.



⛈️ Tormentas fuertes en el este peninsular. Aviso naranja en el Pirineo de Lleida. pic.twitter.com/81GzVeEfJd — AEMET (@AEMET_Esp) August 18, 2025

A lo largo de la semana, la influencia atlántica se mantendrá: por las tardes aparecerán tormentas en la mitad norte y en Baleares, localmente fuertes en el interior este de Cataluña.

Las lluvias afectarán de nuevo el área cantábrica, mientras las temperaturas descenderán de forma progresiva.

Para el jueves y viernes se espera que las precipitaciones vayan remitiendo, dejando un país con termómetros más suaves y un ambiente mucho más confortable tras semanas de calor extremo.