Mario Picazo no se corta y alerta a España de lo que llegará en las próximas horas: "Para notar un alivio térmico tendremos que..."

En las próximas horas, España vivirá un cambio en el tiempo que se dejará notar, aunque no para todo el mundo a la vez.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha lanzado una advertencia muy clara: la ola de calor que se ha estado viviendo durante estos días llegará a su fin.

La entrada de una masa de aire húmedo proveniente del Atlántico traerá tormentas generalizadas en la tarde y un descenso progresivo de las temperaturas.

Por ejemplo, en Madrid, se esperan valores que bajarán de los 40 °C a cerca de 35 °C para el miércoles.

Pero no todo será un alivio inmediato ni uniforme. Para este martes se prevé que las temperaturas bajen en la vertiente mediterránea, mientras que subirán ligeramente en el extremo sur y en la zona oriental del Cantábrico.

En el interior peninsular, las máximas se mantendrán similares a las del lunes, alcanzando incluso los 44 grados en algunas áreas del Guadalquivir.

Las mínimas, por su parte, seguirán siendo muy altas, sin bajar de 22 a 25 grados en gran parte del sur, la costa mediterránea y zonas del valle del Ebro.

Ante este panorama, Mario Picazo no ha tardado en reaccionar. "Parece que vamos a tener que esperar a la semana que viene para notar un alivio térmico casi generalizado".

Tal y como señala, el martes será el día en que "las temperaturas empiecen a estar por debajo de la media habitual con la entrada de una masa de aire más fresca por el oeste".

Parece que vamos a tener que esperar a la semana que viene para notar un alivio térmico casi generalizado. El martes las temperaturas empiezan a estar por debajo de la media habitual con la entrada de una masa de aire más fresca por el oeste. #calor #temperaturas #Incendios pic.twitter.com/x9HrJTffY2 — Mario Picazo (@picazomario) August 12, 2025

A esto se suma la previsión de tormentas vespertinas, que según Samuel Biener, experto en Meteored, pueden ser intensas y dejar precipitaciones importantes, sobre todo en zonas montañosas como el Pirineo, el Pirineo aragonés y catalán, y áreas del sureste peninsular.

Estas tormentas no solo refrescarán el ambiente, sino que también añadirán un componente de inestabilidad al tiempo.

El portavoz de Aemet, José Luis Camacho, ha confirmado que hoy, martes, "con toda probabilidad se cerrará este episodio de ola de calor", aunque advierte que el jueves existe "un alto grado de incertidumbre" y que podría iniciarse un nuevo aumento térmico, especialmente en la mitad norte de España.