Bastian (21 años), que perdió 45 kilos en ocho meses, muy contundente: "Comía a diario el mismo almuerzo y cena"
Este joven ha compartido en sus redes sociales su cambio drástico en su alimentación para bajar hasta 45 kilos en tan solo 8 meses.
Las recetas mágicas para la pérdida de peso son una constante en publicidad y redes sociales, pero historias como la de Bastian, creador de contenido en Youtube, ponen en valor una verdad innegable: la transformación es posible con disciplina, esfuerzo y dedicación.
Bastian, un joven colombiano de 21 años, a través de sus redes sociales compartió su viaje personal y la alimentación que lo llevó a perder más de 45 kilos en solo ocho meses, todo desde la comodidad de su hogar y basándose en su propia investigación.
Sin duda, su testimonio es un poderoso recordatorio de que, a veces, la clave del éxito reside en la voluntad inquebrantable de cambiar.
Antes de su notable transformación, Bastian describe su antigua alimentación como "supermala". Estaba acostumbrado a comer en exceso, cada media hora, y su dieta estaba repleta de fritos, azúcares, gaseosas y comida basura como hamburguesas, pizzas y salchipapas.
Incluso después de una comida principal, si sentía hambre, seguía comiendo, lo que lo llevaba a consumir "demasiado".
El primer paso crucial en su camino fue un cambio drástico y total en su alimentación, una transición que, según él, fue extremadamente difícil al principio.
Confiesa haber sentido que nunca podría acostumbrarse a comer menos y de manera más saludable. Sin embargo, un día, una determinación férrea lo invadió: "No, yo sí puedo y lo voy a lograr y me voy a esforzar lo suficiente para cambiar porque ya no quiero verme más gordo". Esta fuerza de voluntad fue el motor de su éxito.
@basstian_77 Almuerzo para perder bajar de peso #comobajardepeso #cambiofisico #ejercicioencasa #glowup ♬ sonido original - Bass
La piedra angular de su plan fue una reestructuración alimentaria rigurosa. Bastian eliminó por completo los fritos, azúcares, refrescos y comida chatarra.
En un consejo contundente, incluso recomendó dejar el aceite vegetal, calificándolo de "superdañino" y advirtiendo que el azúcar solo "inflama y engorda".
En contraste, aumentó drásticamente el consumo de proteína (huevos, pollo, carne, pescado, atún) y verduras (ensaladas de tomate, cebolla, aguacate, brócoli, lechuga), sugiriendo comer "bastante" de ambos. El consumo de carbohidratos (arroz, papa, pastas) se redujo significativamente, limitándolos a pocas cantidades.
De esta manera, Bastian compartía en su canal de Youtube su menú diario y admitía tajante: "Literalmente comía lo mismo en mis desayunos, almuerzos y cenas".
Para el desayuno elegía una opción sencilla compuesta por tres huevos cocidos, dos panes integrales y, ocasionalmente, una fruta como manzana o plátano.
En el almuerzo, Bastian optaba por pechuga asada (cocinada sin aceite en un sartén muy caliente), acompañada de ensalada de verduras y una pequeña porción de arroz. A veces, reemplazaba la pechuga por carne o pescado y siempre bebía agua.
A media tarde, en la merienda, siempre apostaba por una gelatina sin azúcar que preparaba el día anterior y acompañaba con plátano picado, una estrategia que le ayudaba con la ansiedad por el dulce.
Por último, en la cena disfrutaba de tres huevos batidos con cebolla y tomate picados, y un poquito de arroz. Bastian enfatiza que la alimentación es "lo más importante" en cualquier proceso de cambio corporal.
@basstian_77 Respuesta a @lux._02 Canal de YT: Bastian 77 #cambiofisico #comobajardepeso #ejercicioencasa #glowup ♬ sonido original - Bass
Además, también lanza una importante advertencia a todos sus seguidores: "Uno se puede matar haciendo ejercicio, pero si no se cuida en la alimentación, no conseguirá nada".
Finalmente, Bastian deja un mensaje claro y directo para todas las personas que quieren adelgazar: "Aunque el comienzo sea difícil, no hay que rendirse, ya que el esfuerzo vale la pena y los resultados son geniales".
El cuerpo se adapta con el tiempo, y el cambio, aunque gradual, es totalmente posible si se aborda con disciplina, esfuerzo y dedicación. La historia de Bastian, 21 años, es un faro de esperanza que demuestra que, con la actitud correcta, cualquiera puede lograr un cambio significativo en su vida.