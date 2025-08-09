Una meteoróloga habla claro sobre las Perseidas en España: "Se verán bolas de fuego y pasarán 100 meteoros por hora"

La cuenta atrás ha comenzado: la lluvia de estrellas más esperada del verano ya está a las puertas de su momento cumbre.

Las perseidas, también llamadas lágrimas de San Lorenzo, alcanzarán su máxima actividad entre el 11 y el 13 de agosto, con la madrugada del 12 al 13 como la más recomendable para mirar al cielo.

En palabras de Cristina Herrera, meteoróloga, "se esperan hasta 100 meteoros por hora en cielos oscuros y despejados", un espectáculo que cada año atrae a miles de aficionados a la astronomía.

Este año, la fase lunar menguante promete condiciones aceptables para su observación, aunque el 84% de iluminación de la Luna podría restar visibilidad a los meteoros más tenues.

Sin embargo, Herrera tranquiliza: "Las bolas de fuego seguirán viéndose incluso con luz lunar", refiriéndose a los destellos intensos que provocan las partículas más grandes del cometa Swift-Tuttle, origen de este fenómeno.

Aunque la lluvia de meteoros comenzó a mediados de julio, se prolongará hasta el 24 de agosto. Sin embargo, el momento más intenso está reservado para estas noches del mes.

Durante ese pico, la Tierra atraviesa la zona más densa de partículas dejadas por el cometa Swift-Tuttle, y al entrar a gran velocidad en la atmósfera, generan destellos que parecen estrellas fugaces.

Según la NASA, algunos fragmentos más grandes pueden originar bolas de fuego con trazos más brillantes y duraderos.

Para quienes quieran disfrutar del espectáculo, el mejor momento para observar será entre las 2:00 y las 5:00 de la madrugada, cuando el radiante, ubicado en la constelación de Perseo, se eleva más sobre el horizonte.

Aun así, los meteoros pueden aparecer en cualquier punto del cielo, por lo que conviene tumbarse y abarcar la mayor porción posible del firmamento.

El Instituto Geográfico Nacional recomienda evitar mirar directamente al radiante para apreciar trazas más largas.

Sin embargo, de acuerdo a Herrera, "conviene consultar la previsión el mismo día", ya que las condiciones meteorológicas podrían influir en esta experiencia.

Si el cielo se mantiene despejado, lo ideal sería buscar un lugar alejado de la contaminación lumínica, como zonas rurales o de montaña.

Para quien no pueda verlas en el pico, aún habrá perseidas hasta finales de agosto, aunque en menor número.

No todo está perdido. La próxima gran cita astronómica llegará el 21 de octubre con las Oriónidas, menos abundantes pero igual de espectaculares.