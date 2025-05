Alfredo García, ingeniero y operador nuclear: "España no está preparada para depender solo de energías renovables"

Alfredo García, ingeniero de Telecomunicaciones y supervisor en la Central Nuclear de Ascó en España, más conocido en redes sociales como Operador Nuclear, se ha convertido en las últimas semanas en una de las voces más escuchadas del sector energético en España. Recientemente y desde el apagón masivo que sacudió a España el pasado lunes 28 de abril, hemos podido verlo participar en diferentes programas y pódcast refiriéndose precisamente a este apagón que dejó a toda la Península Ibérica y parte de Francia sin electricidad. Un 'cero energético' que ha dejado muchas incógnitas en España. Y es que, este incidente ha reabierto el debate sobre la fiabilidad del sistema eléctrico y ha puesto en el centro del foco a quienes, como García, advierten de sus vulnerabilidades.

En una de sus últimas publicaciones en la red social X, el experto nuclear con 27 años de experiencia no ha dudado en expresar su postura con claridad: "Soy un profesional nuclear con 27 años de experiencia. En mi tiempo libre, sin apoyo económico y con total independencia, divulgo sobre ciencia y tecnología nuclear. Lo hago por vocación, con pasión y convicción".

En su análisis, García asegura que "defender y promover la energía nuclear y las renovables no es de izquierdas ni de derechas, es una cuestión de ciencia y sentido del bien común". En esta línea, argumenta que "la energía nuclear es tan sostenible como las renovables. Así lo demuestran múltiples estudios científicos y lo reconocen la Agencia Internacional de la Energía, la Unión Europea y Naciones Unidas. Así está considerada por casi todos los países avanzados del mundo y los que quieren serlo. No compite con las renovables, las complementa".

El experto también apela a la dimensión social y laboral de la energía nuclear: "Cerrar las nucleares es un suicidio energético que además destruye el sustento de 30.000 familias y comarcas enteras". Lo expresa desde la experiencia y el arraigo: "Trabajo como supervisor en la central nuclear de Ascó. Criamos a nuestros hijos, sanos y fuertes, a pocos kilómetros de dos reactores nucleares. No tengo miedo. Tengo conocimiento y experiencia".

En cuanto a la seguridad, García subraya que "mi central funciona de forma segura, como acreditan inspecciones nacionales e internacionales, respetando la salud y el medio ambiente, gracias a cientos de profesionales comprometidos, que en su mayoría viven cerca con sus familias".

Respecto a la situación energética en España, el experto es tajante: "España no está preparada para depender solo de energías renovables variables, como la eólica y la solar. No garantizan un suministro eléctrico constante, ni estabilizan la red ante perturbaciones como la que causó el apagón del 28 de abril de 2025". Para él, "son imprescindibles, pero no suficientes. Y la alternativa a la nuclear no puede ser quemar más gas, que emite más CO₂, encarece la factura y perjudica la salud".

Por último, lanza un mensaje directo a los responsables políticos: "Pido a nuestros políticos conciencia, honestidad y responsabilidad. La política energética debe basarse en ciencia y tecnología, no en ideología. Escuchemos las evidencias. Solo así lograremos una transición energética justa, que proteja el clima, la salud, la economía... y no deje a nadie atrás".

¿Podría ocurrir otro apagón?

Más allá de estas declaraciones del propio ingeniero, en su visita al pódcast The Wild Project, el experto también abordó la posibilidad de que España vuelva a sufrir un "cero energético absoluto". A este respecto, García fue muy claro: "En ningún momento he dicho que no sea posible un apagón porque no lo es". Aunque no dudó en recordar que es más difícil que suceda "en un país avanzado con muchos medios", advirtió que "imposible no es".

Una posibilidad que, según él, depende de cómo se gestionen las decisiones energéticas: "Si se hacen las cosas mal, pasamos de no ser imposible a ser ciertamente algo probable. Como es probable, podría pasar y ha pasado", señalaba.

Y sobre si es factible que volvamos a experimentar una situación similar, el experto respondía de forma rotunda: "Si seguimos haciendo lo mismo sí. Tenemos que ver lo que se ha hecho mal, que es perder potencia firme y apostar por potencia no firme como las renovables".