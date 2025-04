Ainara Chocarro, nutricionista: "He encontrado estos frutos secos naturales y tengo que deciros que no son saludables."

El hábito de comer entre horas se ha convertido en una preocupación creciente en el ámbito de la nutrición, ya que a menudo se asocia con un consumo excesivo de calorías y una mala elección de alimentos. Los frutos secos, a pesar de ser generalmente considerados una opción saludable para picar entre comidas, tienen una relación ambigua con este comportamiento.

Por un lado, los frutos secos son una fuente excelente de nutrientes como proteínas, fibra, grasas saludables (monoinsaturadas y poliinsaturadas), vitaminas y minerales.

Esto los convierte en una alternativa mucho más saludable en comparación con otros snacks ultraprocesados que suelen estar llenos de azúcares y grasas saturadas. Además, su alto contenido en fibra y grasas saludables ayuda a proporcionar saciedad, lo que podría reducir la probabilidad de seguir picando a lo largo del día.

Sin embargo, el problema radica en que los frutos secos son extremadamente calóricos debido a su contenido en grasas.

Esto significa que, aunque son saludables en pequeñas cantidades, es fácil consumir porciones demasiado grandes sin darnos cuenta, lo que puede llevar a un exceso de calorías y contribuir a un aumento de peso si se comen en exceso entre las comidas.

Precisamente, Ainara Chocarro, nutricionista española muy reconocida en el ámbito de la nutrición, ha publicado un vídeo en el que desvela la realidad que se esconde detrás de este alimento tan consumido a nivel internacional.

"Picotear entre horas es lo que está impidiendo que tú pierdas peso. He encontrado estos frutos secos y tengo que deciros que no son saludables. Parece que sí porque son naturales, no tienen nada de sal añadida, no están fritos y tienen omega-3.", comienza diciendo la experta Ainara.

"Pero hay algo que no es correcto, y es que aquí incita a comer y picar esto entre horas", comenta. La nutricionista explica que, al consumir alimentos entre comidas, especialmente aquellos ricos en calorías como los frutos secos, se generan picos de insulina, lo que impide que el cuerpo utilice la energía almacenada para quemar calorías.

Para ilustrar su punto, Ainara Chocarro destaca la importancia de estructurar bien las comidas a lo largo del día.

"Así que asegúrate de tener tres o cuatro comidas máximo al día completas y poder tener unas horas entre medias en las que no estés comiendo nada", aconseja, sugiriendo que un intervalo sin alimentos es clave para permitir que el cuerpo queme sus propias calorías.

Por lo tanto, el mensaje de Ainara es claro: para mantener un metabolismo activo y efectivo, es fundamental espaciar las comidas y no caer en la tentación de picar entre ellas. Esto permite que el cuerpo entre en un estado de quema de grasa en lugar de almacenamiento, lo que favorece la pérdida de peso.

¿Quién es Ainara Chocarro?

Ainara Chocarro es una destacada entrenadora personal y nutricionista española, reconocida por su enfoque en el asesoramiento online fitness. A través de su cuenta de Instagram, @ainafit, ha logrado cautivar a una amplia audiencia, acumulando más de 250.000 seguidores. ​

Titulada en entrenamiento personal por la National Strength and Conditioning Association (NSCA) y estudiante de dietética y nutrición, Ainara combina su formación académica con la experiencia práctica adquirida a lo largo de los años. Su filosofía se basa en transformar la vida de las mujeres, enfocándose en cambios físicos, sostenibles y saludables.​

Entre sus servicios destacan programas personalizados como el "Método glúteos 3.0", diseñado para quienes se inician en el entrenamiento y buscan aumentar y desarrollar los glúteos de manera efectiva.

Además, ofrece planes semestrales y trimestrales personalizados bajo el programa "Mujeres Alfa", que incluyen rutinas de entrenamiento, planes de alimentación y seguimiento continuo. ​

Ainara también ha desarrollado recursos educativos, como la "Guía de suplementación", donde aborda el uso adecuado de suplementos en el fitness, enfatizando su correcta aplicación para maximizar beneficios y evitar perjuicios.