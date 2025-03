Alba Moreno, la sevillana que triunfa enseñando Física: "Cuando empecé me decían que me fuera a una discoteca"

Cuenta Alba Moreno (Alcalá de Guadaíra, Sevilla, 2001) que sus primeros recuerdos son mirando al cielo. Se ponía "muy contenta" cada vez que lo hacía. También le surgían muchas preguntas observando las estrellas y la Luna. Nunca ha sabido de dónde sale ese interés porque su madre es trabajadora social y su hermano estudia Derecho: "Ha sido como innato. Yo he nacido de una estrella", bromea en un hotel de la madrileña Plaza Mayor.

Al poco, descubrió que aquella pasión que comenzó mirando al cielo llevaba por nombre Física. Desde entonces no hay un día en el que se haya separado de ella. ¡Hasta estando de fiesta piensa en la Física! Si se sale con alguien de una discoteca, le da "al palique" (sobre qué si no, claro). A sus amigos no les "raya" tanto la materia oscura como a ella. Por eso, y aunque está cursando la carrera de Física por la UNED, creó una cuenta en redes sociales, bajo el nombre de @fisicamr, para "buscar a gente que le gustase la física".

Uno de los primeros vídeos que publicó fue sobre el interferómetro láser de LIGO o, como también lo llama Moreno, "un tema que no interesa absolutamente nada". La sorpresa llegó al ver que estas publicaciones "se hacían virales". Sospecha, eso sí, que la viralidad inicial se debió a lo impactante que era ver a alguien con su estética hablando sobre Física. Ella misma tuvo este prejuicio, pero lo superó: "A mí me da igual la ropa que te pongas. Hasta que no hable contigo no puedo opinar sobre ti".

El problema es que no todo el mundo lo ve así. Y hay quienes, sin haber hablado con ella, le hacían saber su opinión: "Vete a trabajar al campo o ponte de bailarina con esa ropa", le escribían en los comentarios de sus vídeos. Afortunadamente, y aunque le hayan hecho mucho daño, no son más que una minoría entre los miles de seguidores que tiene (sólo entre Instagram y TikTok supera los dos millones).

Ahora publica La vida es física (Editorial Planeta), su primera libro, en el que "explica las leyes de la Física de manera rigurosa y tremendamente sencilla", que estuvo a punto de no escribir por el síndrome de la impostora, "muy normalizado" entre ellas mientras que tiene compañeros que no lo sufren. Y es que si algo le gustaría ser dentro de la divulgación científica es el referente que nunca ha tenido: "Una chavala que estudia Física y hace cosas de chavala normal".

En el libro dice que lo más bonito de la ciencia es que cuanto más aprendemos, más dudas surgen. ¿Cuál es la que más le está quitando el sueño en estos momentos?

Me rayo muchísimo con la materia oscura, los agujeros negros y la expansión del universo. También me agobia el pensar que sólo conocemos un 5% del universo, que todo lo demás es materia y energía oscura que no sabemos lo que es. Es como "uf, ¿en serio va a acabar mi vida y yo no voy a saber de qué está compuesto el resto del universo?".

¿Sería capaz de vivir hasta que se conozca ese porcentaje restante aunque para ello tuviera que despedir a familiares y amigos?

Sin duda. Es que poder entender el universo sería lo que más feliz me haría en la vida.

Cuenta que cuando se queda sin ideas para alguno de sus vídeos sale a la calle a buscarlas. ¿Cuál ha sido su inspiración más extraña?

Más extraña, no sé, pero de fiesta seguro que se me ocurren muchísimos temas.

¿Estando de fiesta piensa en la Física?

Claro, siempre. Y como me salga con la gente de la discoteca, me pongo a darle al palique con la Física. Por ejemplo, con las luces ultravioletas o los carteles que hay en los cuartos de baño, que brillan bajo la luz ultravioleta, he hecho vídeos sobre el espectro electromagnético.

¿Qué le diría a quienes piensan que la Física no les sirve para su vida diaria?

Error máximo. A la gente que piensa "para qué quiero saber integrales o derivadas" les diría que es para entender cómo funcionan las cosas. Con la Física pasa igual. No sólo está en todos lados, sino que en cuanto empiezas a estudiarla, ves el mundo de otra forma porque vas entendiendo los procesos. Y eso es superbonito, el que estés investigando y te llamen mucho la atención cosas que a lo mejor antes veías como cotidianas.

¿Cree que gran parte de culpa de que exista esta creencia se debe a la manera de enseñar que hay en los colegios?

Sí, claramente. Te enseñan de una forma muy esquemática a hacer los ejercicios. Lo típico de "tienes que hacer 10 deberes de Matemáticas". Y tú piensas "joder, tengo que repetir lo mismo 10 veces, estoy harta". Pero no te enseñan de dónde viene y para qué sirve, que es algo que no empiezas a entender hasta que llegas a la carrera.

A mí también me resultaban un coñazo las Matemáticas cuando estaba en el instituto. Incluso la Física, a veces. Pensaba "ahora tengo que hacer esto que no sé para qué sirve pero lo tengo que hacer". Podría estar explicado de otra forma para que te resulten más atractivas y veas la relación que tiene con el mundo que te rodea.

¿Sólo con lo que le enseñaron en el instituto se hubiera apasionado tanto por la física?

No. De no ser por la vocación que he tenido desde chica, no me hubiese interesado la física.

¿En algún momento pensó que una cuenta en la que 'sólo' se habla de Física iba a tener tanto éxito?

Jamás. Empecé por buscar a gente que le gustase. Pero fue superemocionante ver que los vídeos se hacían virales. Al principio era porque no se esperaban, quizás por mi estética, que fuera a compartir ese tipo de contenido. Aun así, jamás lo hubiese pensado porque sé que Física es la asignatura más odiada por todo el mundo.

¿Cómo gestiona la presión que puede generar el dirigirse a un público de millones de personas?

Es complicado ser consciente porque son números detrás de una pantalla. Yo hubiese seguido haciendo lo mismo con un millón que con 50 seguidores. Nunca me han importado. Aunque luego me alegra muchísimo que me paren por la calle y me cuenten sus movidas. Muchas veces me he ido de fiesta y me he liado dos horas hablando con una chavala porque no sabía qué estudiar.

¿Qué es lo que más miedo le da del éxito?

El miedo que tengo siempre es que no me tengan en cuenta o me desprestigien por mi forma de expresarme o de hablar. Que pongan en duda mis conocimientos. Porque tú ves un vídeo de un minuto, en el que parece que estoy improvisando, pero a lo mejor llevo tres días investigando sobre el tema para asegurarme que no voy a decir nada incorrecto. Es lo que más me afecta a día de hoy.

Y aunque ya sé lidiar con comentarios, también me sigue jodiendo que no te sigan teniendo en cuenta del todo y te sigan poniendo en duda. Porque tengo compañeros que también hacen divulgación de física y ellos no sufren esos comentarios. Es como si tuviese que estar demostrando todo el rato el doble para que me tengan en cuenta.

¿Cuál ha sido el comentario que más le ha dolido?

Cuando empecé a subir vídeos me decían "vete a trabajar al campo, tú no puedes ser física". O "vete a trabajar a una discoteca, ponte de bailarina con esa ropa". No entiendo en qué momento asocias una determinada estética a un movimiento. Todos hemos tenido prejuicios a lo largo de la vida, yo incluida. Pero tienes que hacer un esfuerzo por superarlo, es un acto de madurez.

En mi barrio nunca me han juzgado porque me han visto crecer y saben cómo soy y que me gusta la Física. Pero cuando empecé en Internet y veía ese tipo de comentarios me di cuenta de los prejuicios que siguen existiendo. Y sobre todo, en jóvenes, que son los que más me impactaron porque no me los esperaba.

¿Cuál es el prejuicio del que más se arrepiente?

He tenido muchos prejuicios con los hombres. En la infancia, la persona que más daño me hizo fue un hombre. Y por eso en la adolescencia me costó no prejuzgar a una persona por el simple hecho de su sexo. Obviamente, ya lo superé.

También he tenido prejuicios en cuanto a la estética. Pero luego te das cuenta de que lo que importa, al final, es lo que está aquí (se señala la cabeza). A mí me da igual la ropa que te pongas. Puedo decirte si me gusta más o menos. Pero hasta que no hable contigo no puedo opinar sobre ti.

¿Qué papel te gustaría jugar dentro de la divulgación científica?

Me gustaría ser el referente que no he tenido: una chavala que estudia Física y hace cosas de chavala normal, como salir, entrar, estudiar o irse de fiesta. En redes sociales te idealizan mucho y me da miedo. Me gustaría seguir quejándome, por ejemplo, cuando me parezca que mi universidad ha hecho algo mal. Espero, sobre todo para las niñas, que vean que pueden ser ellas mismas y estudiar cualquier carrera. Yo no tuve eso.

Y también ser un referente para cualquier persona, a nivel estudiante. Que vea que puede hacer lo que quiera porque hay mucho prejuicio en cuanto a la titulitis. Parece que si no tienes terminada la carrera o no tienes un título universitario, no vale para nada todo lo que estudies. Me parece fatal porque no todo el mundo tiene recursos para estudiar o asistir a la universidad. Y no por eso dejan de ser menos válidos o de tener menos conocimiento.

¿Cree que en el mundo científico hay machismo?

Sí, no digo que sea de forma consciente, pero sigue habiendo mucho sesgo de personas que llevan toda la vida ahí y no han estado acostumbrados a tratar con ciertas personas. Sigue habiendo muchos problemas. Tengo amigas investigadoras que han tenido problemas con su beca por estar embarazadas. Porque hombre, no te puedes pegar no sé cuántos meses sin trabajar.

También sigue habiendo muchos problemas en cuanto a visibilización. No es que no haya mujeres haciendo ciencia. Hay un montón, y haciendo cosas muy importantes, pero no se les da la misma visibilidad que se les da a ellos porque a lo largo de la historia ha sido así. Creo que es un proceso de seguir y no rendirse. Que de aquí a unos años las personas que estén en los altos cargos cambien, sean más jóvenes, más diversas y con un poco más de conciencia de sociedad, que creo que es lo que falta un poco en la 'academia profunda'.

¿En esa "academia profunda" entienden que publicando un vídeo en redes sociales un paper puede llegar a un público más amplio?

He recibido críticas de la 'academia profunda'. Son muy selectivos ellos. Y me da rabia porque pienso que cualquier forma de propagar conocimiento correcto es buena. Me da igual quién me lo explique mientras yo lo entienda. Creo que no lo valoran porque no son conscientes de la repercusión que puede tener. Quizás no han nacido con redes sociales y no saben cómo funcionan. Pero también creo que hay mucha mirada por encima del hombro en cuanto a "hablo de una forma más técnica que tú y, por tanto, sé más que tú". No, amor. Eso no tiene nada que ver.

Alba Moreno reconoce que ha recibido críticas de 'la academia profunda'. Editorial Planeta

¿Cree que hubiera tenido las mismas condiciones de no haber podido dedicarse a la divulgación y haber tenido que optar por la investigación?

A día de hoy, quiero dedicarme a la investigación y me gustaría compaginarlo con la divulgación. Pero sí, las condiciones hubiesen sido precarias, como las que tenía cuando empecé a estudiar. Al principio lo pasé muy mal. Veía el mundo muy injusto porque no tengo la suerte de que mi madre pudiese financiarme la carrera. Tenía que trabajar muchísimo, cobraba muy poco y era muy complicado poder pagarme las matrículas todos los años.

Tenía que estar pendiente de no suspender porque entonces me costaba más caro. Y me da rabia porque estaba más pendiente de no suspender que de la carrera en sí. Es muy injusto porque en las universidades no se contempla que una persona tenga que trabajar. A mí me bajaban la nota por no poder asistir a seminarios o por no ir a clase.

Nunca voy a entender por qué el conocimiento no es de acceso libre. Entiendo que debe haber universidades e instituciones que organicen el conocimiento, pero siempre lo digo: a mí no me gustan las universidades. Si fuese igual de válido, estudiaría por mi cuenta, pero desgraciadamente a nivel laboral no lo es.

¿Cómo se mediría entonces el conocimiento?

Pues con tu validez. Tú demuestras lo que sabes en una entrevista de trabajo. Creo que lo puedes demostrar fácilmente. Estoy de acuerdo en que debe haber unas instituciones que lo tengan más medido, pero es que me parece muy triste. Tengo amigos y amigas que no han podido estudiar porque no han podido permitirse pagar una carrera universitaria. Es una pena enorme que siempre voy a tener.

En mi caso, si no hubiera dedicado a la divulgación, hubiese tenido que seguir trabajando de lo que trabajaba antes, con un estrés increíble y unas condiciones precarias. Sobreviviendo. Por eso me siento ahora una afortunada, pero sin olvidar por dónde he pasado y las ansiedades que he tenido.

¿Sigue acudiendo a terapia psicológica?

Sí, obvio. Semanalmente.

¿Sigue habiendo un estigma acerca de la salud mental?

Sí. No se habla lo suficiente cuando es algo muy importante. A mí me ha salvado muchísimo. Tiendes a creer que eres muy fuerte y lo puedes superar sola. Pero no es así, y a la larga te vas dando cuenta de que has adoptado comportamientos de los que no eres consciente.

Ya llevo un tiempo en el que me estoy priorizando. Me está ayudando muchísimo. También el ir todas las semanas a la psicóloga. Me ha costado cuatro años encontrarla, porque ése es otro melón, el de encontrar a tu psicólogo o psicóloga. Y estoy supercontenta porque cuando no estoy bien, no puedo estudiar, no progreso, no puedo ser creativa ni productiva. Necesito tener la mente en calma.

¿Cuál es el desafío al que se enfrenta su generación que más le preocupa?

La salud mental, y la desinformación también, es de lo que más me preocupa. Muchas veces lo hablas con personas mayores y te dicen o que en su época no había tantos problemas o que ahora no soportamos nada. Pero creo que se trata de tener más herramientas para saber qué nos pasa. A lo mejor lo que tengo es un ataque de ansiedad y no es que me esté muriendo. Es muy importante y me parece superbonito que la gente de mi edad se cuide la salud mental. Igual que una vez al año vas al médico a hacerte una revisión.

¿Le preocupa que tras ver un vídeo suyo aparezca otro en el que se niega la evidencia científica con frases como "la Tierra es plana" o que "la Antártida es un montaje"?

Buah, es que tienen una creatividad… Me encantaría que me lo contaran para dormirme. Me parece fatal que se les esté dando visibilidad porque es peligroso. Puede llegarle a alguien que a lo mejor no ha adquirido los conocimientos necesarios como para tener autocrítica y ven ese vídeo creyendo que es verdad, porque no van a contrastar la información.

Y además, le seguirán saliendo vídeos con contenido que reafirmen esta mentira.

Claro, por eso es una rueda que creo que es peligrosa. Tengo amigos que me dicen que lo ven desde el punto de vista del humor. Tío, pues mírate otros vídeos de risa, que hay muchísimos, como para ver a una persona que está difundiendo mensajes que no tienen ningún fundamento.

Por ejemplo, el debate que organizó Jordi Wild [titulado "conspiranoicos vs ciencia"] me puso muy nerviosa y me agobió mucho porque son personas con las que no puedes debatir. Y a mí me encanta hacerlo. No creo en dios y hablo con gente que sí para conocer sus creencias. Escucho a todo el mundo y en la vida juzgaría por eso. Pero es que en este tema me parece que hay un movimiento de querer ser diferente al resto. Creo que viene de ahí, porque obviamente no tienen motivos para razonar que la Tierra es plana. ¿Cómo se explica un eclipse o las mareas entonces? Hay muchas fallas.

A Moreno le parece "fatal" que se esté dando visibilidad en redes a contenido que niega la evidencia científica. Editorial Planeta

¿Cree que la confianza de los jóvenes en la ciencia es menor que en generaciones anteriores?

Es preocupante. Porque la ciencia es lo más absoluto que tenemos, lo puedes demostrar. Me parece de ser hipócrita el que hace el típico comentario de "yo no pienso eso, pero me raya". ¿Te raya el qué? Busca información. Es que a la gente les gusta mucho las conversaciones de bares, que a mí me encantan. Pero si tú quieres hablar de un tema, tienes que tener fundamento. Yo no me voy a poner a hablar de historia o de filosofía porque no tengo ni idea.

Investiga un poco y vas a encontrar que no vives engañado, que la vida es mucho más fácil. No te está engañando todo el mundo todo el rato. Qué agobio vivir así, pensando que te está mintiendo el gobierno, la NASA o la ESA. A mí me han llegado a decir que mi carrera es mentira y que me pagan por estudiarla para difundir las mentiras.

¿Usa ChatGPT para consultar alguna duda científica?

Lo utilizo sobre todo para el tema de las referencias. Si quiero buscar información sobre un tema, le pido que me dé las mejores referencias de papers. En mi día a día, también lo uso para hacer recetas o para programar, que soy malísima pero me gusta. Creo que es una herramienta superútil.

¿Piensa que nos puede llegar a hacer menos inteligentes?

Supongo que es lo mismo que se pensaría cuando llegó Internet. Lo mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial, y siempre va a haber riesgo. Al fin y al cabo, somos humanos en progreso que buscamos nuestra comodidad aunque eso nos haga ser un poco menos inteligentes en un sentido pero más en otro. Lo que me parece alucinante es que unas personas hayan creado un ente con el que yo hablo y me pregunta cómo estás.

¿No le da miedo llegar a un mundo como el de Her, con personas entablando relaciones con una IA?

No me preocupa eso. La vida evoluciona. Lo mismo de aquí a 20 años en vez de estar hablando tú y yo, están hablando nuestros robots. Estoy abierta al cambio, a mí me daría igual.

¿Cómo cree que se podría fomentar que hubiera más mujeres en las carreras STEM?

La mejor forma es visibilizando. Yo ahora mismo estoy loca con Sara García, creo que hace una labor increíble. En mi caso, intento aportar también ese granito de arena porque creo que lo más importante, al final, es encontrar personas parecidas a ti que estudien lo que te gusta. Así vas a ir con mucho menos miedo.

En una entrevista dijo que sentía el síndrome del impostora.

¿Ella?

Sí, aun habiendo superado a miles de candidatos para ser elegida astronauta de la ESA. ¿Usted también lo tiene?

Siempre. Con el libro, por ejemplo, lo he tenido e incluso he estado a punto de no escribirlo porque sentía que no iba a ser capaz. Cuando suspendo un examen en la carrera pienso "a lo mejor no valgo para esto". Es algo que tenemos muy normalizado y que no debería estarlo porque tengo compañeros que no sufren el síndrome del impostor.