El catedrático dimitido tras cargar contra la Olimpiada Matemática Femenina: "Es fascismo"

"Esto es fascismo puro; por miedo, nadie se atreve a opinar y que pueda quedar constancia, para que no les pase lo mismo". Juan Luis Varona, el profesor de la Universidad de La Rioja que ha dimitido como director de la revista oficial de la Real Sociedad Matemática Española tras un exabrupto sexista, cuenta a EL ESPAÑOL que está recibiendo numerosas muestras de apoyo de personas que no se atreven a dar la cara por miedo a las consecuencias.

Puso en duda la necesidad de una Olimpiada Matemática Femenina en la red social X. Tras los comentarios de otros usuarios justificándolas por ser un 'entorno amigable', respondió: "No sé... ¿en las normales abusan de ellas o las violan?"

La respuesta del matemático encendió las críticas de numerosas personas y la Real Sociedad Matemática Española (RSME) emitió un comunicado tachando dicho tuit de "injustificable" y anunciando medidas pertinentes.

Estas medidas no hicieron falta: la dimisión como director de la revista llegó tan solo media hora después del comunicado.

En un principio, Varona declinó hablar con EL ESPAÑOL sobre la polémica suscitada por sus palabras. Un día después, sin embargo, ha aceptado hacerlo ya que le parece injusto por lo que está pasando.

"No quiero perjudicar a la RSME pero esto es una auténtica caza de brujas y algo tengo que decir".

Varona, catedrático del Departamento de Matemáticas y Computación de la Universidad de La Rioja, era codirector de La Gaceta de la RSME (hay otros tres codirectores además de él) desde 2007.

Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Zaragoza en 1985 y doctor por la Universidad de Cantabria en 1988, ha impartido clases de Análisis Matemático, Análisis Numérico, Ecuaciones Diferenciales, Matemáticas Discreta y Teoría de Números.

Además de ser miembro de la RSME, también está adscrito a la Sociedad Española de Matemática Aplicada (SEMA) y a la Agrupación Astronómica de La Rioja (AstroRioja). Entre 2005 y 2016 fue presidente del Grupo de Usuarios de TeX Hispanohablantes (CervanTeX), un sistema de maquetación de textos matemáticos.

Entornos amigables para las chicas

"No sé por qué opinar que no debe haber olimpiadas matemáticas distintas para chicos y chicas es una locura", apunta a este periódico.

"Opino lo contrario: intelectualmente, las chicas y los chicos tienen las mismas capacidades, así que lo lógico es que haya una sola competición matemática. No es atletismo, es pensar con la cabeza". Y recalca: "A ver si encontráis una sola chica en bachillerato que opine lo contrario".

El matemático considera que el hecho de "organizar algo discriminatorio solo para ellas es lo que más contribuye a lo contrario: que piensen que son peores y que por eso tiene una competición distinta".

Respecto al comentario sobre si en las olimpiadas matemáticas (una competición de conocimientos dirigida a estudiantes de Bachillerato organizada por la RSME) normales "abusan de ellas o las violan", sostiene que se trata de una hipérbole "para contestar a la afirmación de que, así, las chicas estaban en entornos más amigables".

"Las hipérboles se usan en cualquier conversación entre gente que quiere entender lo que se dice", se justifica. "Puedo estar equivocado, y pudo ser desafortunado el comentario, pero no veo la gravedad ni el machismo que algunos me achacan".

Continúa su defensa. "¿Las chicas no están en un entorno amigable en clase con sus compañeros chicos, con los que están a diario, y de media sacan mejores notas? No sé... ¿quieren hacer escuelas segregadas por sexos?" Esto último, puntualiza, también es una hipérbole.

Varona señala que está diciendo "opiniones razonadas, no insultos. En cambio, a mí me han dedicado cientos de insultos".

El matemático recuerda que desde su puesto de director de La Gaceta de la RSME "no he hecho nada contra las olimpiadas matemáticas femeninas, eso es independiente de mi opinión personal". La revista ha publicado nueve artículos y también "opiniones favorables" a estas olimpiadas cuando se las han enviado.

Tras el comunicado de la junta de gobierno de la RSME, Varona anunció su dimisión a través de la red social X y mediante un correo electrónico a la misma junta. Ha sido este martes cuando le han contestado lamentando la situación a la que se ha llegado.

"No me han dicho que aceptan mi dimisión, pero lo doy por hecho, no veo que ese formalismo sea necesario".

También ha hablado con los codirectores de La Gaceta y afirma haber recibido el apoyo de compañeros de universidad, antiguos alumnos o personal de administración, así como otras personas con cargos que se sienten frustrados por no poder mostrarle apoyo en público.

"Esto es fascismo puro", afirma. "Por supuesto que esto también es una hipérbole", advierte, pero acto seguido recuerda el famoso poema de Martin Niemöller (erróneamente atribuido tantas veces a Bertolt Brecht) 'Primero vinieron': "Cuando los nazis vinieron a llevar a los comunistas / guardé silencio / ya que no era comunista..."