Se dice a menudo que en las UCI faltaron cámaras de televisión. Es muy probable. Siguiendo el ritmo al que nos acostumbraríamos más adelante, la bajada de casos detectados no significó la reducción inmediata de la presión hospitalaria. El caso de Madrid es paradigmático de lo que es una catástrofe sanitaria: a principios de abril, se juntaron hasta 1.600 personas en las UCI de los hospitales madrileños y casi 14.000 en planta. Para hacerse una idea, por entonces, Madrid contaba solo con 18.000 camas disponibles, de las cuales poco más de 1.000 estaban vinculadas a una unidad de cuidados intensivos. Se hicieron UCIs en quirófanos, en salas de reanimación, en hospitales de día, en pasillos… Se dio el alta a todo el que pudiera ser dado de alta y en su lugar se puso a un enfermo Covid.

Aunque en rueda de prensa, Fernando Simón insistía en que "los hospitales no han colapsado", el caso es que los hospitales ya no tenían margen para nuevos pacientes. Si no corrías riesgo de muerte, paracetamol y a casa. No había ni pruebas PCR suficientes para todos los hospitalizados, así que buena parte de ellos murieron sin el test de marras y sin entrar en la contabilidad. Primero se habilitó un pabellón del IFEMA para aliviar la carga y luego, directamente, se habilitó una pista de patinaje como morgue provisional. Los mayores de 80 quedaban fuera. Las residencias llamaban sin que nadie les atendiera. No había traslados o había poquísimos. El ejército encontraba cadáveres encima de las camas. Lo dicho, faltaron cámaras.