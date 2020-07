Sánchez insta a "salir a la calle" y "disfrutar sin miedo" pese a los rebrotes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha animado este sábado a la ciudadanía a "salir a la calle y disfrutar de la nueva normalidad". Tras producirse el primer gran confinamiento tras el estado de alarma este sábado en Lérida, Sánchez ha asegurado que no se puede "bajar la guardia" pero tampoco dejarse "atenazar por el miedo".

Pedro Sánchez ha valorado así la situación de España respecto a la pandemia del coronavirus durante el acto de campaña del candidato del PSOE a presidir la Xunta de Galicia, Gonzalo Caballero, en A Coruña. Sánchez ha incidido en que "una vez que tenemos el virus controlado hay que reactivar la economía" y por ello ha animado a la ciudadanía a "salir a la calle y disfrutar de la nueva normalidad".

"Está habiendo rebrotes, ahora que está habiendo rebrotes me gustaría decirle a la ciudadanía que no baje la guardia pero que no se deje atenazar por el miedo, hay que salir a la calle, disfrutar de la nueva normalidad recuperada", ha explicado.

No debemos bajar la guardia. Pero:



Hay que disfrutar de la #NuevaNormalidad y reactivar la economía.



Hoy, el Estado está más fuerte y preparado para luchar contra el coronavirus.

Porque hemos hecho un esfuerzo titánico.



En ese sentido, ha recalcado que el sistema está preparado para enfrentarse y controlar los rebrotes de coronavirus. "Los servicios de atención primaria están mejor dotados para detectar precozmente cualquier rebrote que haya en Galicia o en el conjunto del país", ha asegurado.

También ha agradecido nuevamente a la ciudadanía su actitud durante los meses de estado de alarma: "Es un orgullo ser presidente del Gobierno de un país que ha demostrado disciplina, resistencia y moral de victoria". Y ha criticado la respuesta "insolidaria" de la oposición, especialmente del Partido Popular, quien gobierna la Xunta de Galicia desde el año 2009 de la mano de Alberto Núñez Feijóo.

Rebrotes y confinamiento en Lérida

Ya en la nueva normalidad, y en plena operación salida de vacaciones, son 15 las comunidades autónomas que tienen brotes activos en sus territorios. Además, este sábado la Generalitat ha decidido confinar la comarca del Segriá, en Lérida, ante el aumento de los contagios por coronavirus. La medida se ha puesto en marcha a las 12 de este mediodía y afectará a Segriá, una comarca que agrupa a 38 municipios, entre ellos la ciudad de Lérida, y en la que viven más de 200.000 personas.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciado el confinamiento de la comarca debido a un "crecimiento demasiado importante de casos de contagio", por lo que desde este mediodía estarán restringidas las entradas y salidas en el territorio afectado.

En el resto del territorio, hay rebrotes prácticamente en todas las CCAA, salvo en Asturias y La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Andalucía es la región con más brotes, seguida de Cataluña.