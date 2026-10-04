La directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, recibe el Premio al Mejor Stand de Fitur 2026 Junta de Castilla y León

Castilla y León recibe el Premio al Mejor Stand de Fitur 2026 por su "diseño, imagen y funcionalidad"

Castilla y León fue galardonada con el ‘Premio al Mejor Stand’ de Fitur 2026, un reconocimiento que distingue el diseño, la imagen y la funcionalidad del espacio expositivo presentado por la Comunidad en la última edición de la Feria Internacional de Turismo.

Según informa la Junta en un comunicado, el premio fue entregado esta semana en Ifema, en un acto en el que participó la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte y que contó con la presencia de la directora general de la Fundación Siglo para el Turismo y las Artes de Castilla y León, Rebeca Arroyo, encargada de recoger el galardón.

Castilla y León fue una de las "tres comunidades autónomas distinguidas con un Premio Fitur" y, además, la única que recibió el reconocimiento "por unanimidad del jurado".

El galardón supone un reconocimiento al planteamiento del espacio diseñado por la Comunidad, que buscaba ofrecer una experiencia vinculada al astroturismo y al fenómeno astronómico del eclipse total de sol del pasado 12 de agosto.

Inspirado en el cosmos

En la pasada edición de Fitur, Castilla y León presentó un stand de 929 metros cuadrados situado en el pabellón nueve de Ifema. El espacio reproducía "de forma metafórica el cosmos" y trasladaba a los visitantes una experiencia relacionada con el astroturismo a través de una propuesta "sensorial y envolvente".

Para ello, el diseño combinó arquitectura, iluminación y diferentes recursos expositivos con el objetivo de recrear un ambiente vinculado al universo y a la observación del cielo.

Todo el espacio se articuló bajo el lema ‘Castilla y León, el cielo nos ha elegido’, una frase que hacía referencia al eclipse total de sol del 12 de agosto.

El fenómeno astronómico pudo contemplarse desde Castilla y León en unas condiciones favorables y convirtió a la Comunidad en uno de los destinos elegidos por miles de visitantes y turistas para disfrutar del acontecimiento.

Reconocimiento al diseño y la funcionalidad

El jurado valoró especialmente el conjunto de la propuesta, atendiendo al "diseño, la imagen y la funcionalidad" del espacio expositivo de Castilla y León.

El reconocimiento sitúa así al stand de la Comunidad entre los espacios destacados de Fitur 2026 y puso en valor una propuesta que utilizó un acontecimiento astronómico de especial relevancia para promocionar los recursos turísticos vinculados al cielo, el astroturismo y la experiencia de visitar Castilla y León.