La mejor torrija de España se elige en Valladolid: premios de hasta 1.000 euros

La Diputación de Valladolid, a través de su marca de calidad Alimentos de Valladolid, ha presentado el I Concurso Nacional 'La mejor torrija de España', una iniciativa que convertirá a Valladolid en el epicentro de este dulce tradicional de la Semana Santa, reuniendo a profesionales de la hostelería y la confitería de todo el país.

El objetivo principal de este concurso es preservar y poner en valor la tradición en la elaboración de la torrija, al tiempo que se fomenta la creatividad y la innovación gastronómica, promocionando la calidad de los productos y el trabajo de los profesionales del sector, así como la cultura culinaria vinculada a estas fechas.

El certamen está dirigido a pasteleros, reposteros y cocineros de cualquier punto del territorio nacional, así como a alumnado de Escuelas de Cocina, y contará con tres categorías: Torrija Tradicional, Torrija Innovadora y Torrija Salada. Además, se concederán accésit especiales a la Torrija Sin Gluten y a la Torrija elaborada con productos certificados de la marca Alimentos de Valladolid.

La dirección del concurso correrá a cargo del maestro pastelero José Ignacio Colinas, profesional de reconocido prestigio, y se desarrollará en dos fases: una primera selección técnica y una final presencial que tendrá lugar en el Edificio La Granja de Valladolid, donde un jurado especializado valorará las elaboraciones de forma anónima.

Las inscripciones, de carácter gratuito, podrán realizarse hasta el 27 de febrero de 2026. La final y la entrega de premios se celebrarán el 16 de marzo de 2026, fecha en la que se darán a conocer las mejores torrijas de España en cada una de las categorías.

Premios de hasta 1.000 euros

El certamen contará con premios para cada una de las categorías convocadas. En cada modalidad se otorgará un primer premio, dotado con 1.000 euros, así como un segundo y un tercer premio, con cuantías de 500 y 250 euros respectivamente. Además, todos los ganadores y finalistas recibirán un diploma acreditativo y un lote de productos de la marca Alimentos de Valladolid.

De manera complementaria, se concederán accésit especiales a la Torrija Sin Gluten y a la Torrija elaborada con productos certificados de Alimentos de Valladolid, cuyos ganadores obtendrán como premio una estancia de fin de semana en la Milla de Oro del Vino, reforzando así el vínculo entre gastronomía, territorio y promoción turística.

Con esta iniciativa, la Diputación de Valladolid refuerza su apuesta por la promoción de la provincia como destino gastronómico, el apoyo al sector hostelero y la puesta en valor de los productos de calidad, consolidando la Semana Santa como un elemento clave de identidad cultural y culinaria.