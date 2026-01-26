Una oportunidad inmobiliaria única en Valladolid: subasta pública de una parcela desde 3,1 millones en Villa del Prado

Una oportunidad inmobiliaria única en Valladolid. La Diputación Provincial ha aprobado la enajenación, mediante subasta pública, de la Parcela 15.2 del sector 18 Villa del Prado, situada en la calle Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Valladolid capital. El tipo mínimo de licitación se ha fijado en 3.124.698,30 euros, excluido el IVA, de acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente.

El procedimiento ha sido aprobado por acuerdo en Junta de Gobierno, junto con el pliego de condiciones que rige esta enajenación de carácter patrimonial. El anuncio de licitación se publicará en el Perfil de Contratante de la Diputación de Valladolid, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios de la institución provincial.

El contrato tiene naturaleza de privado patrimonial y no se divide en lotes. El tipo mínimo de licitación se ha fijado en 3.124.698,30 euros, excluido el IVA, de acuerdo con el informe técnico incorporado al expediente. Las ofertas deberán mejorar al alza este importe, quedando excluidas aquellas que presenten una cuantía inferior y el IVA correspondiente, al tipo vigente del 21 %, será repercutido posteriormente al adjudicatario.

Para poder participar en la subasta, los licitadores deberán constituir una garantía del 5% del tipo de licitación, equivalente a 156.234,92 euros. Podrán concurrir personas físicas y jurídicas, tanto españolas como extranjeras, siempre que cuenten con plena capacidad de obrar y no se encuentren incursas en ninguna de las prohibiciones previstas en la normativa patrimonial y concursal.

El plazo de presentación de ofertas será de treinta días naturales, contados a partir del día 8 de enero. La presentación de proposiciones se realizará exclusivamente por medios electrónicos, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

Toda la información relativa al expediente, así como el pliego de condiciones y la documentación complementaria, puede consultarse de forma libre y gratuita en el Perfil de Contratante de la Diputación de Valladolid.