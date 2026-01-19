Valladolid construirá 18 nuevas viviendas en varias zonas de la ciudad: 12 de ellas en la calle Jardines

Ubicación de las viviendas en la calle Jardines. Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid.

La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde, en su sesión de este lunes, 19 de enero, a varias licencias, en base a las que se construirán un total de 18 viviendas de diversa tipología, en distintas zonas de la ciudad vallisoletana.

Serán un total de 12 en la calle Jardines, dos en la calle Salud, dos en el Paseo de Obregón y otras dos en la calle Águila.

12 viviendas en la calle Jardines

Una de las licencias de obras (proyecto básico), ha sido concedida a Jardines Centro Sociedad Cooperativa, para la construcción de un edificio de 12 viviendas y 12 plazas de garaje en la calle Jardines, 10.

Este proyecto plantea la construcción de un edificio para uso residencial entre medianeras, alineado a su fachada con vía pública, y compuesto por cinco plantas sobre rasante (B+III+P bajocubierta) donde se desarrollarán las 12 viviendas y sus respectivos garajes, y un casetón en cubierta destinado a instalaciones.

La planta baja se destinará a garaje, con 12 plazas de estacionamiento, que ocuparán también el patio posterior.

Se trata de un garaje abierto y cubierto, vinculado con el patio, y accesible a igual cota respecto de acera. Las dos plazas que se desarrollarán en el patio contarán con un sotechado metálico, y las zonas de paso con pavimento de pavicésped, permeable al agua de lluvia.

En esta planta también se ubicará el portal de acceso a las viviendas, con los cuartos de instalaciones necesarios y vinculados con el garaje, que contará con un único núcleo de comunicación compuesto por escaleras y ascensor accesible, que recorrerá todas las plantas del edificio.

Las 12 viviendas proyectadas presentarán una tipología variada, de 1, 2 y 3 dormitorios, respectivamente. Todas ellas contarán con fachada a viario público y las de los extremos del conjunto (letras A y C) también con fachada al patio interior.

Todas dispondrán de terrazas, que recorrerán la fachada a calle Jardines en toda su longitud, volando 50 cm respecto a la alineación oficial. En todas las plantas se desarrollarán tres viviendas.

El presupuesto de esta actuación es de 1.502.497 euros.

Dos estudios en la calle Salud

Además, la Junta de Gobierno ha aprobado la concesión a Castillo de Gibralfaro de Inversiones, S.L. de una licencia urbanística (proyecto básico y de ejecución) de modificación de complejo inmobiliario y cambio de uso de 3 locales a un local destinado a almacén y 2 estudios en planta baja, con acceso desde viario público, en la calle Salud, 30.

Se proyecta el cambio de uso de dos locales existentes situados en la planta baja del edificio sito en la calle Salud, 30, Bajo, Puertas 01 y 02. Los locales disponen de fachada a la calle Salud. Se proyectan 2 viviendas de tipo estudio y una unidad de once trasteros, todas ellas situadas en planta baja.

Cada uno de estos tendrá un acceso independiente desde la calle Salud.

Los locales existentes tenían una superficie total de 250 m2 y las viviendas tendrán 39,6 m2, una de ellas, y 35,16 m2, la otra. Además, los trasteros tendrán una superficie total de 175,22 m2.

El presupuesto de esta actuación es de 58.134 euros.

Dos viviendas en el Paseo del Obregón

Asimismo, la Junta de Gobierno ha concedido a Focaris Inversiones Inmobiliarias, S.L. una licencia urbanística de modificación de complejo inmobiliario, con obras (proyecto básico), por división de un local en dos viviendas, en el Paseo del Obregón, 17.

El objeto de esta licencia es un cambio de uso de local a viviendas, distribuidas en la planta baja de dicho local. Se modifican los accesos, sustituyendo el actual por los que aparecen en el proyecto. Los accesos a dichas viviendas se realizarán por la fachada Este, sita en el Paseo del Obregón, 17 y bajo los soportales del edificio. Este acceso estará retranqueado respecto a dicha fachada, ya que a las viviendas se accederá a través de un zaguán exterior.

El programa de las 2 viviendas resultantes se resolverá mediante dos dormitorios, dos baños, salón-comedor-cocina (en una de las viviendas), salón-comedor y cocina (en la otra vivienda) y zaguán, siendo la altura libre de 2.70 metros en la pieza de salón-comedor, bajando a 2.60 metros en la zona de cocina, 2.70 metros en dormitorios, 2.50 metros en baños y 2.60 en pasillos y distribuidores.

El presupuesto de esta actuación es de 72.228 euros.

Dos viviendas en la calle Águila

La última de las licencias aprobadas en el día de hoy, ha sido concedida a J.E.R.R. (proyecto básico y de ejecución). Se trata de una licencia urbanística de modificación de complejo inmobiliario por modificación de local a 2 viviendas, en la calle Águila 12, locales 1, 2 y 3.

El local objeto de este proyecto ocupa parcialmente la Planta Baja del edificio ubicado en calle Águila, 12, situado en la esquina con la calle Faisán. Tiene dos fachadas principales, una a la calle Águila y otra a la calle Faisán.

Actualmente, tiene tres accesos, todos ellos desde la calle Águila. La mayor parte de la planta baja del local se encuentra a la misma cota que la acera.

Se proyectan dos viviendas, una de ellas con tres dormitorios, dos baños, aseo, salón-comedor-cocina y tendedero; y otra con dos dormitorios, dos baños, salón-comedor-cocina y tendedero.

En ambas se dispone la zona de día en planta baja y la zona de noche en planta primera, dando servicio con baños y aseo en ambas plantas.

El presupuesto de esta actuación es de 101.052 euros.