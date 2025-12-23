Valladolid destina viviendas en dos barrios de la ciudad para personas con problemas de salud mental

El presidente de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda de Valladolid, VIVA, y concejal de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento, José Ignacio Zarandona, y la presidenta de FEAFES Valladolid ‘El Puente’, Raquel Barbero de Pablos, han rubricado hoy un convenio de colaboración.

Todo, en virtud del cual, la entidad del tercer sector ha recibido las llaves de dos viviendas municipales para destino social, en Huerta del Rey y Rondilla.

Así, en esas viviendas apoyadas se realizarán programas de autocuidado y actividades básicas para la vida diaria, de autonomía doméstica y actividades instrumentales, de preparación a la convivencia, de soporte y apoyo social, de intervención socio familiar.

El Parque Municipal de Viviendas en Alquiler tiene por finalidad facilitar el acceso a una vivienda digna en régimen de alquiler o cesión de uso, atendiendo fundamentalmente a los colectivos de especial protección contemplados en la ley autonómica.

Por otra parte, el Protocolo de Acceso a la Vivienda en Alquiler Municipal gestionado por VIVA contempla la posibilidad de un acceso extraordinario a viviendas dentro del citado Parque, para actuaciones de integración social derivadas de convenios con instituciones, asociaciones, organismos y otras entidades con contenido social y desarrollo en el municipio de Valladolid, teniendo especial consideración a los Convenios con entidades pertenecientes al tercer sector.

En desarrollo de la posibilidad, el Consejo de Administración de VIVA ha considerado de interés general posibilitar el acceso a esta vía excepcional a entidades incluidas en el tercer sector para el desarrollo de proyectos en el municipio de Valladolid, mediante una convocatoria permanente para que las entidades del tercer sector presenten solicitud de acceso a viviendas sociales del Parque Público Municipal de Viviendas en Alquiler.

De conformidad con la convocatoria aprobada por el Consejo de Administración de fecha 29 de julio de 2025, se presentó en el mes de septiembre la solicitud de FEAFES Valladolid ‘El Puente’, entidad sin ánimo de lucro y declarada de utilidad pública que presta apoyos para que las personas con problemas de salud mental y sus familias puedan alcanzar su proyecto de vida. Forma parte del movimiento asociativo Salud Mental España, con presencia en la Confederación y de Federación Salud Mental Castilla y León.

Se trata del primer convenio que se suscribe con una entidad del tercer sector, tras la convocatoria publicada en el año 2025, que también se anunciará para el año 2026.